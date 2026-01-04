Пенсионное удостоверение – не гарантия: кого ТЦК могут мобилизовать

ТЦК во время мобилизации проверяет не только возраст, но и актуальность учетных данных. Мужчины до 60 лет, даже при наличии пенсионных выплат, находятся в реестрах военнообязанных.

Мужчины должны находиться на учете до 60 лет, если нет условий для исключения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе",

Могут ли пенсионеров мобилизовать?

Наличие пенсионных выплат не освобождает от обязанности находиться на воинском учете. В случае отсутствия актуальных данных или статуса исключения из учета лицу могут вручить повестку для прохождения военно-врачебной комиссии.

Закон определяет предельный возраст пребывания в запасе на уровне 60 лет, поэтому мужчины, которые вышли на пенсию досрочно, остаются военнообязанными.

Пенсионное удостоверение подтверждает право на социальные льготы, однако не заменяет военно-учетных документов. Для проверки информации ТЦК использует электронную систему "Оберіг". Если данные не обновлены или отсутствуют сведения о непригодности к службе, пенсионный статус не является основанием для освобождения от мобилизационных мероприятий.

Особое внимание уделяют лицам с военным опытом, которые не подтвердили состояние здоровья. Отдельно отмечается, что мобилизация ориентирована на так называемых "спецпенсионеров" – бывших работников силовых структур, которые вышли на пенсию до 60 лет. По имеющимся данным, в Украине таких лиц более 156 тысяч. Их опыт могут привлекать для подготовки новобранцев и усиления подразделений, при этом за ними сохраняются пенсионные выплаты с последующим перерасчетом стажа после демобилизации.

Когда происходит исключение с воинского учета?

Исключение с воинского учета возможно только после достижения 60-летнего возраста или на основании решения ВВК о полной непригодности или установления инвалидности.

Отсрочку могут получить лица, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками или воспитывают детей с инвалидностью, однако соответствующая информация должна быть внесена в реестр "Оберіг". При отсутствии подтверждающих документов таких граждан считают пригодными к службе.

Что известно об изменениях в мобилизации в 2026 году?