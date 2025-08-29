В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В частности на общих основаниях будут призывать мужчин в возрасте от 50 лет, однако их мобилизация может происходить с определенными особенностями.

Какие особенности мобилизации возрастной категории 50+ и будут ли ее призывать с 1 сентября – читайте в материале 24 Канала.

Отправляют ли на фронт мужчин, которым за 50 лет?

В ТЦК объясняют, что мужчины старше 50 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, подлежат мобилизации. В то же время, как правило, их привлекают к службе на тыловых позициях, а не отправляют непосредственно на передовую.

Еще в 2024 году, по словам заместителя начальника киевского ТЦК Ларисы Козак, центры комплектования получили внутренние указания, которые не публиковались для широкой общественности. Согласно им, мужчин в возрасте 50+ после мобилизации преимущественно направляют на должности в тылу и обеспечения.

"Категория 50+ – это будущие водители, логисты, тыловики", – отметила Козак.

Будут ли мобилизовать мужчин 50+ с 1 сентября?

С 1 сентября, мобилизация мужчин старше 50 лет будет осуществляться на общих основаниях.

Заметим, что согласно законодательству, отдельной отсрочки для этой возрастной категории не предусмотрено. Это означает, что мужчины 50+ могут быть призваны, если они пригодны к службе и не имеют права на отсрочку.

"Относительно 50+ – все так же. Граждане прибывают, проходят врачебную комиссию, но по нашим установками и руководящими документами такие граждане считаются годными к несению службы. Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственно боевые должности", – отметила Козак.

Какой порядок мобилизации мужчин 50+?

В соответствии с порядком проведения мобилизации и порядком воинского учета, мужчины в возрасте от 50 лет обязаны:

быть на воинском учете по месту жительства – в ТЦК и на работе и уточнять учетные данные в соответствии с порядком и в определенные сроки;

прибыть по повестке в указанное время и место;

пройти ВВК, если ранее были признаны ограниченно годными и не прошли ВВК до 5 июня 2025 года или постановление ВВК утратило силу и нет отсрочки;

явиться по мобилизационному распоряжению, если получили такое по порядку, предусмотренным законодательством, и нет права на отсрочку.

Таким образом, если человек 50+ не имеет отсрочки и признан годным к службе, его могут призвать на общих основаниях.

Зато мужчины от 60 лет и старше, которые не подлежат призыву, могут добровольно заключить контракт для службы в армии при условии надлежащего состояния здоровья.

