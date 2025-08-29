Мобилизация мужчин 50+: куда отправляют служить и кого могут призвать с 1 сентября
- Мужчин в возрасте 50+ в Украине мобилизуют на общих основаниях, но преимущественно они служат на тыловых позициях, а не на передовой.
- Мобилизация мужчин 50+ с 1 сентября будет осуществляться на общих основаниях, без отдельной отсрочки для этой возрастной категории.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В частности на общих основаниях будут призывать мужчин в возрасте от 50 лет, однако их мобилизация может происходить с определенными особенностями.
Какие особенности мобилизации возрастной категории 50+ и будут ли ее призывать с 1 сентября – читайте в материале 24 Канала.
Отправляют ли на фронт мужчин, которым за 50 лет?
В ТЦК объясняют, что мужчины старше 50 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, подлежат мобилизации. В то же время, как правило, их привлекают к службе на тыловых позициях, а не отправляют непосредственно на передовую.
Еще в 2024 году, по словам заместителя начальника киевского ТЦК Ларисы Козак, центры комплектования получили внутренние указания, которые не публиковались для широкой общественности. Согласно им, мужчин в возрасте 50+ после мобилизации преимущественно направляют на должности в тылу и обеспечения.
"Категория 50+ – это будущие водители, логисты, тыловики", – отметила Козак.
Будут ли мобилизовать мужчин 50+ с 1 сентября?
С 1 сентября, мобилизация мужчин старше 50 лет будет осуществляться на общих основаниях.
Заметим, что согласно законодательству, отдельной отсрочки для этой возрастной категории не предусмотрено. Это означает, что мужчины 50+ могут быть призваны, если они пригодны к службе и не имеют права на отсрочку.
"Относительно 50+ – все так же. Граждане прибывают, проходят врачебную комиссию, но по нашим установками и руководящими документами такие граждане считаются годными к несению службы. Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственно боевые должности", – отметила Козак.
Какой порядок мобилизации мужчин 50+?
В соответствии с порядком проведения мобилизации и порядком воинского учета, мужчины в возрасте от 50 лет обязаны:
- быть на воинском учете по месту жительства – в ТЦК и на работе и уточнять учетные данные в соответствии с порядком и в определенные сроки;
- прибыть по повестке в указанное время и место;
- пройти ВВК, если ранее были признаны ограниченно годными и не прошли ВВК до 5 июня 2025 года или постановление ВВК утратило силу и нет отсрочки;
- явиться по мобилизационному распоряжению, если получили такое по порядку, предусмотренным законодательством, и нет права на отсрочку.
Таким образом, если человек 50+ не имеет отсрочки и признан годным к службе, его могут призвать на общих основаниях.
Зато мужчины от 60 лет и старше, которые не подлежат призыву, могут добровольно заключить контракт для службы в армии при условии надлежащего состояния здоровья.
Как изменится мобилизация в Украине с 1 сентября?
- В Украине продлено военное положение и всеобщую мобилизацию до 5 ноября 2025 года. Однако есть 12 категорий украинцев, которые не подлежат призыву с 1 сентября.
- Также уже с 1 сентября военнослужащие ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов и вручения повесток. Так хотят обеспечить прозрачность и законность их деятельности.
- Кроме того, часть граждан могут получить отсрочку от мобилизации. Такое право имеют 5 категорий украинцев.