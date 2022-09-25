Европа поступает несправедливо, – Давыдюк об убежище для россиян, которые убегают от мобилизации

Еще недавно в Европе отменили упрощенный визовый режим с россией и даже обсуждали возможность полного запрета на посещение стран ЕС для граждан страны-агрессора. Однако кое-что изменилось, и россияне уже претендуют на убежище в Европе.

Дать убежище россиянам – большая ошибка Европы

После того, как путин объявил в россии мобилизацию, его граждане бросились собирать чемоданы и бежать из страны, чтобы не попасть на войну в Украине и не умереть на нашей земле. В ответ на такие действия глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Европа должна открыть границы для этих россиян, потому что они якобы оказались в опасности из-за своих политических взглядов. Это для 24 канала прокомментировал политолог Николай Давыдюк.

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Он объяснил, в чем состоит вся абсурдность ситуации. Так, россияне, еще недавно, в начале полномасштабной войны поддерживавшие путина, были "вне политики", не ходили на протесты и хотели узнать, чем закончится их "спецоперация", сегодня пересекают границу, и уже через 3 месяца будут претендовать на соцпомощь, которая шла по Украине.

То есть те, кто поддерживал войну, сейчас будут съедать хлеб тех, кто от этой войны реально убегал,

– констатировал Давыдюк.

Политолог заметил, что сравнивать страх мобилизации и антивоенную позицию – это большая и страшная ошибка Европы. Ведь на самом деле большинство тех, кто сейчас убегает из россии, не против войны, а против того, чтобы эта война осуществлялась их руками. Если бы эти россияне действительно были против войны, то они бы вышли на улицы против путина, но они этого не сделали.

Что это значит для украинцев

"Если они примут россиян, тогда перед нами "чек не закрыт". Платите российскими олигархами нам деньги. Вчера арестовали 500 миллиардов – платите", – подчеркнул Давыдюк.

По его словам, когда Европа открывает перед россиянами все порты и все возможности, украинцы чувствуют себя второсортными. Ведь нас бьют, по нам бросают бомбы, а тут вдруг россияне, условно еще вчера поддерживавшие войну, говорят, что они ничего не знают и им нужна помощь, и их действительно принимают.

Они принимают их вместо того, чтобы сказать: "Друзья, решайте проблему внутри". Миллионы россиян могут решить проблему путина, но это нация сцыкунов, которые скорее убегут и будут сидеть и ждать, пока за них кто-то сделает,

– подчеркнул политолог.

Следовательно, Европа поступает несправедливо по отношению к украинцам. Если уж ей так хочется принять россиян, то, чтобы мы не чувствовали той второсортности, это должны компенсировать, например, ускорить выдачу Украине денег российских олигархов и российского правительства. Так, в то время, когда ЕС арестовал 500 миллиардов долларов россии, Украина, которой в месяц нужно 5 миллиардов в поддержку экономики, берет их в кредит.

Давыдюк уверен, что если Европа открывает границы для россиян, она должна открыть кошельки для украинцев. Мы не требуем их денег – пусть платят россияне. Сейчас часть арестованных российских денег выделят на содержание "беженцев" из россии.

В результате получается, что когда война была в горячей фазе, а россия активно обстреливала города по всей Украине, Европа ежедневно платила путину по миллиарду долларов за энергоресурсы, то есть фактически финансировала обстрелы. Сейчас они решили спасать россиян. Ситуация складывается максимально обидно и несправедливо для украинцев.

"Вопрос – когда вы будете спасать украинцев? Почему украинцы сегодня должны "выгребать" за всю Европу, не впуская этого фашиста на вашу территорию, но платим снова мы, спасая вас. А вы в это время, великодушные, спасаете россиян. Возможно, тогда вы занимайтесь своим спасением", – продолжил Давыдюк.

Он подчеркнул, что мы очень благодарны, что европейские страны приняли наших людей, но в то же время Украина во время войны своим зерном спасала от голода Северную Африку. А иначе уже в ноябре в Европе пришлось принимать 100 миллионов человек оттуда.

Мне кажется, что мы с Европой должны быть в разы жестче,

– отметил Давыдюк.

Россия осуществляет национальную чистку

По словам политолога, идеальным сценарием для Украины было бы, чтобы после объявления мобилизации россияне вышли на площадь и сбросили путина. Но этого, конечно, не происходит, поэтому есть и неидеальный сценарий – то, что после массового побега за границу россиян будет меньше на поле боя.

"Понятно, что если из этого миллиона, который якобы засекретили или из 300 тысяч выйдет 100 или 20 тысяч, для нас это тоже количественное преимущество. И то, что мы сейчас можем получить меньше россиян, это хорошо", – пояснил он.

Вместе с тем, нужно понимать, кто именно сейчас бежит из россии. Это не 120 миллионов человек, после которых остаются только дети и пенсионеры, которые не будут воевать. Нет, выезжают состоятельные люди, которые могут себе это позволить. На расстрел в Украину гонят в основном нацменьшинства – бурятов, якутов и даже крымских татар.

Идет национальная чистка. Путин как империалист зачищает свои колонии для того, чтобы потом ими можно было легко управлять и запускать туда россиян, которые приедут из Европы накормленные, напоенные с евро в карманах, и поедут скупать недвижимость – крымские дачи или жилье убитых. И выходит так, что россияне дважды в плюсе,

– подытожил Давыдюк.

Полный стрим с Николаем Давыдюком: смотрите видео

Литва не будет предоставлять убежище россиянам

Однако не все европейцы изменили свое отношение к россиянам и готовы избавлять их от мобилизации в своих странах. Среди тех, кто отказал россиянам в убежище – Литва. Тамошний министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис официально заявил, что Литва не будет предоставлять убежище тем, кто "просто убегает от ответственности". Он подчеркнул, что россияне должны оставаться и воевать. Но не против Украины, а против путина.