Это будет очень дорого стоить: как мобилизация повлияет на российскую экономику

Даже частичная мобилизация непременно повлияет на экономику страны-агрессора. Ведь 300 тысяч людей, которых хотят мобилизовать, нужно как-то обеспечить, а кроме того, на войне они не смогут работать на укрепление экономики своего государства.

Мобилизация обойдется дорого

Об этом 24 канала рассказал украинский предприниматель и основатель компании Unicorn Nest Денис Долгополый. Он отметил, что мгновенного влияния на экономику объявлена путиным мобилизация не будет, но она обязательно будет.

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По словам предпринимателя, прежде всего, мобилизация будет стоить для России очень дорого. Первые подсчеты расходов говорят о 1,34 триллиона рублей, и это лишь зарплаты мобилизованным. В то же время, бюджет на следующий год россияне верстают с дефицитом 2,9 триллиона рублей. То есть почти половина этого дефицита – это затраты на мобилизацию.

Из офисов на фронт

Кроме того, мобилизация станет мощным ударом по производительным силам россии, ведь среди 300 тысяч человек – большинство влияющих на ВВП работают на заводах, фабриках, офисах, в IT-индустрии или руководят бизнесом. Все они попали или попадут под призыв. Находясь на войне и умирая там пользы, экономике они не принесут.

Кроме того, не нужно забывать и о тех россиянах, которые убегают от мобилизации. А это – во-первых, наиболее обеспеченные люди страны, которые могут позволить себе жить за границей. Во-вторых, это остатки интеллектуальной части элиты нации, отток которых также будет оказывать свое влияние.

Будет и мобилизация экономики

Долгополый заметил, что что бы ни объявил путин, но частичной мобилизации в законодательстве России нет. Это значит, что оно будет полноценным, а это учитывает и мобилизацию экономики.

К примеру, уже говорят о некоторых мерах по национализации и экспроприации автомобильного трансорта – все бусы и внедорожники состоят на учете в военкомате, и сейчас их уже начинают забирать в пользу войска. Пока речь идет о небольшом количестве, но это только начало.

300 тысяч человек, которых нужно надеть и дать им оружие, – это очень большая армия, и я считаю, что большая часть экономики будет переориентирована на это направление.

– подчеркнул предприниматель.

Он объяснил, что Украина нас это очень хорошо, потому что есть продуктивный и непродуктивный ВВП, а его военная часть – как раз непродуктивна. Сейчас она растет, и будет становиться еще больше.

С России пойдут те, кто до сих пор оставался

Долгополый рассказал, что по данным инсайдеров, некоторые компании, оставшиеся в России после волны массовых выходов с рынка, уже начали обсуждение выхода. У них уже есть неблагоприятные рычаги, которые заставляют их покинуть россию.

Кроме того, с началом мобилизации спрос на многие продукты и услуги резко упадет, так что бизнесу придется пересматривать прогнозы о прибылях на следующий год. В итоге оптимальным решением для них будет просто выйти из русского рынка.

Предприниматель Денис Довгополый рассказал о последствиях мобилизации для экономики России: смотрите видео

Как мобилизация повлияет на фронт

На ситуацию на фронте эта мобилизация будет иметь не такое катастрофическое влияние, как на российскую экономику. По крайней мере, так считает эксбоец 241 бригады Важим Кодагичев . По его словам, россия не успеет подготовить специалистов за столь короткий срок, а потому мобилизованные станут очередной порцией "пушечного мяса" и не исправят положение кафиров на поле боя.