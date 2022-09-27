Сколько "мобиков" россия может собрать за несколько недель: ответ Жданова

Прошла почти неделя после того, как в россии объявили частичную мобилизацию. При нормальных обстоятельствах мобилизованных должны определенное время обучать и готовить к участию в боевых действиях.

Первые мобилизованные – это смертники

Однако из-за огромных потерь россии в войне первые мобилизованные могут появиться на фронте уже в ближайшие дни. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, было вполне предсказуемо, что мобилизованные первой волны, независимо от их качества, возраста и состояния здоровья, попадут на фронт очень быстро.

Я их называю смертниками, потому что в России сегодня катастрофа с личным составом, не кем восполнять повседневные потери, которые понесут российские войска. Поэтому они мобилизованными в эту первую волну будут просто затыкать дыры, которые мы постоянно, каждый день делаем в их частях.

– объяснил Жданов.

Следовательно, не исключено, что они появятся в зоне боевых действий уже завтра – послезавтра, однако, как заметил военный эксперт, это будет качественное "пушечное мясо". Иначе сложно охарактеризовать их уровень подготовки и уровень обученности для ведения боевых действий, тем более в таких жестких условиях.

Сколько людей россия может мобилизовать в ближайшее время

Жданов предположил, что в ближайшие недели страна-агрессорка может набрать до 100 тысяч человек. Речь идет о возможности со всего государства. В основном там будут те, кто идеологически настроены, или законопослушные – пришедшие, получив повестку.

Он добавил, что такое количество мобилизованных будет фактически пределом, ведь всего российские части могут принять до 130 тысяч мобилизационного резерва.

"Потом начнется коллапс в плане того, что людей не будет, куда девать или они будут вынуждены сделать остановку, чтобы этих рассортировать, отправить, а затем набирать следующую партию", – пояснил военный эксперт.

Олег Жданов рассказал, чего ждать от первой волны мобилизации: смотрите видео

Сможет ли россия обеспечить мобилизованных

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, россии будет трудно обеспечить даже первые "мобики". Лишь некоторым из тех, кого уже успели набрать, выдали форму. Однако есть нюанс – несмотря на то, что уже заканчивается сентябрь, и становится все холоднее, российские воины получили летние комплекты одежды.

Кроме того, уже закончились и сухпайки, поэтому большинству мобилизованных придется питаться за свой счет и собственными силами.