У оккупантов огромные проблемы с обеспечением "чмобиков"
Дело в том, что с обеспечением этих мобилизованных у России есть большие трудности. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Когда вы можете собрать какое-то количество людей, это еще не значит, что вы можете их всех обеспечить, а именно с этим достаточно серьезная проблема у россиян. Они не могут обеспечить это количество,
– констатировал он.
Он пояснил, что возможности и потенциал российской армии в контексте обеспечения мобилизационного ресурса для всех необходимых – это 60-65 тысяч человек. Однако россияне замахнулись на гораздо большее количество мобилизованных. По словам Коваленко, большие проблемы в России начались уже с формированием первых двух корпусов, то есть со вступлением 30 тысяч личного состава.
"Поэтому в дальнейшем это вообще будет какой-то цирк, а не полноценная мобилизация какого-то эффективного качественного ресурса", – считает обозреватель.
Российская мобилизация – это рефлексия и конвульсии
Следовательно, та мобилизация, которую сейчас демонстрирует Россия, по мнению Коваленко, – это конвульсии и рефлексия. Он объяснил, что желание собрать огромное количество личного состава, словно это Первая или Вторая мировая война, – это именно рефлексия, и демонстрирует то, что оккупанты еще не готовы объявлять о своей капитуляции. А конвульсии в свою очередь начинаются, когда они не могут обеспечить мобилизованных.
Эти процессы могут продолжаться еще долго, но уже сейчас "чмобики" испытывают большие проблемы из-за ничтожного обеспечения. В частности, поэтому их могут использовать только как пехоту. Речь о формировании каких-либо полноценных штурмовых, наступательно-оборонных, артиллерийских или бронетанковых подразделений из мобилизованных даже не идет.
Это исключительно пехотный ресурс, а пехотный ресурс на сегодняшний день не может эффективно использоваться без поддержки других родов войск и других средств. В России дефицит этих средств они не успевают даже снимать с консервации и восстанавливать тот ресурс, который остался как наследство от Советского Союза,
– подытожил Коваленко.
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Последние новости о мобилизации в России: коротко
- Отказников и уклоняющихся в России становится больше, ведь далеко не все хотят участвовать в войне в Украине. Так, например, в Алтае до сих пор не удалось мобилизовать ни одного мужчину, потому что они просто не реагируют на повестки и не приходят к военкоматам.
- Тем временем те, кто все-таки сходил в военкомат и был призван в армию, пытаются облегчить свою судьбу в Украине. Именно поэтому они звонят по телефону на украинскую горячую линию проекта "Хочу жить", чтобы узнать, как можно сдаться в плен. Украина приняла уже более 2 тысяч таких звонков от россиян.
- Министр обороны Алексей Резников спрогнозировал, что в ближайшее время Россия бросит на фронт около 150 тысяч мобилизованных. Следующую "партию" несколько месяцев будут готовить к участию в боевых действиях.