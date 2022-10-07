У окупантів величезні проблеми з забезпеченням "чмобіків"

Річ у тім, що із забезпеченням цих мобілізованих Росія має великі труднощі. Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Коли ви можете зібрати якусь кількість людей, це ще не означає, що ви можете їх усіх забезпечити, а саме з цим досить серйозна проблема у росіян. Вони не можуть забезпечити цю кількість,

– констатував він.

Він пояснив, що можливості та потенціал російської армії у контексті забезпечення мобілізаційного ресурсу всім необхідних – це 60 – 65 тисяч осіб. Однак росіяни замахнулися на значну більшу кількість мобілізованих. За словами Коваленка, великі проблеми в Росії почалися вже з формуванням перших двох корпусів, тобто з набранням 30 тисяч особового складу.

"Тому надалі це взагалі буде якийсь цирк, а не повноцінна мобілізація якогось ефективного якісного ресурсу", – вважає оглядач.

Російська мобілізація – це рефлексія та конвульсії

Відтак, та мобілізація, яку зараз демонструє Росія, на погляд Коваленка, – це конвульсії та рефлексія. Він пояснив, що бажання зібрати величезну кількість особового складу, ніби це Перша чи Друга світова війні, – це саме рефлексія, і я вона демонструє те, що окупанти ще не готові оголошувати про свою капітуляцію. А конвульсії, своєю чергою, починаються, коли вони не можуть забезпечити мобілізованих.

Ці процеси можуть тривати ще довго, але вже зараз "чмобіки" мають великі проблеми через нікчемне забезпечення. Зокрема через це їх можуть використовувати лише як піхоту. Мова про формування якихось повноцінних штурмових, наступально-оборонних, артилерійських чи бронетанкових підрозділів з мобілізованих навіть не йде.

Це виключно піхотний ресурс, а піхотний ресурс на сьогодні не може ефективно використовуватися без підтримки інших родів військ та інших засобів. У Росії дефіцит цих засобів, вони не встигають навіть знімати з консервації та відновлювати той ресурс, який залишився як спадок від Радянського Союзу,

– підсумував Коваленко.

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