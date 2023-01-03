Они настроены воевать долго, – Минобороны о перспективах мобилизации в России
Оккупанты, вероятно, планируют долго вести войну против Украины. Таким образом, в Минобороны уже отреагировали на подготовку новой волны мобилизации в России.
Мобилизация в России действительно мощная. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
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Какие перспективы мобилизации в России
Мобилизация действительно там (в России – 24 канал) мощная, и это действительно очень серьезный вызов. И это свидетельствует о том, что они настроены воевать долго,
– заявила Маляр.
Она отметила, что формирование частных армий свидетельствует о демотивации регулярных войск. По словам Маляр, оккупанты не понимают, за что они должны умирать в Украине.
"Действительно, с учетом того, как к ним относится российская власть – они не хотят воевать. Поэтому частные больше мотивированы, они воюют за деньги. Это свидетельствует о том, что регулярного ресурса им уже не хватает", – подчеркнула замминистра.
Новая волна мобилизации в России: что известно
- Недавно Валерий Залужный заявил, что Россия готовит 200 тысяч солдат. Он сообщал, что враг готовится к новому наступлению.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов также сообщил, что в начале января в России начнется новая волна мобилизации. Она тем или иным способом может начаться уже 5 января.
- Алексей Резников заявлял, что в начале января российские власти планируют закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.