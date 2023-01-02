Вторая мобилизация в России будет еще хуже первой, – Минобороны Эстонии
Источник:ERR
В Минобороны Эстонии оценили вероятную вторую волну мобилизации в России, которая может начать вскоре. Там заявили, что мобилизационные меры в России исключительно вызваны войной против Украины.
Пресссекретарь Сил обороны Таави Лаасик заявил, что пока нет официального подтверждения о второй волне мобилизации и закрытии границ России. Он прокомментировал заявление своего украинского коллеги Алексея Резникова, предупредивший россиян о новой волне мобилизации и закрытии границ.
К теме Будет очень большим вызовом, – Данилов о новой мобилизации и неожиданном союзнике России
Война оказала негативное влияние на западный военный округ России
В то же время Таави Лаасик отметил, что возможность мобилизации у России "всегда остается и ее нельзя исключать".
Вторую волну мобилизации можно было бы организовать, но можно предположить, что ее качество будет еще ниже, чем в случае с первым. В то же время важно иметь в виду, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация – было сказано, что цель мобилизации выполнена, но соответствующие мероприятия продолжались.
– сказал Лаасик.
В Эстонии не ожидают, что мобилизация в России как-то повлияет на их страну, поскольку ответные действия россиян по-прежнему связаны с агрессией России против Украины.
В эстонском Минобороны отметили, что подготовка мобилизованных россиян проводится в различных воинских частях.
"Начатая Россией полномасштабная война в Украине оказала значительное негативное влияние на западный военный округ России и армию страны в целом – как по личному составу, так и по технике. Однако надо иметь в виду, что Россия по-прежнему имеет достаточный военный потенциал, чтобы угрожать безопасности региона", – сказал Лаасик.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что в его распоряжении нет публичной информации, с помощью которой можно было бы опровергнуть или подтвердить заявление Резникова.
В Россию могут объявить мобилизацию: что известно
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце 2022 заявил, что Россия готовит 200 тысяч солдат. Он сообщал, что враг готовится к новому наступлению.
- После этого в канун Нового года к россиянам обратился Алексей Резников. Глава Минобороны предупредил россиян, что Кремль планирует объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.
- Впоследствии руководитель ГУР МО Кирилл Буданов тоже сказал, что в начале января в России начнется новая волна мобилизации. Она тем или иным способом может начаться уже 5 января.
- В предыдущий раз Россия объявляла так называемую "частичную мобилизацию" осенью 2022 года. Тогда в ряды армии России якобы призвали 300 тысяч военных, после чего в Кремле заявили об окончании мобилизации.
- Однако Кирилл Буданов сообщил, что мобилизация в России не заканчивалась.