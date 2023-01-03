Ума ноль: солдатские вдовы России попросили Путина срочно провести масштабную мобилизацию
Солдатские вдовы России выступили за новую волну мобилизации. Они говорят, что якобы "готовы на все ради победы" их недостраны.
Соответствующее обращение солдатские вдовы России обнародовали в сети, информирует 24 канал. Таким образом они попросили их диктатора Владимир Путина провести масштабную мобилизацию.
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Солдатские вдовы просят Путина провести новую волну мобилизации
Сегодня против России объединилось все мировое зло, весь западный мир против нас. Или мы или они, здесь не найти другого выбора. И мы просим нашего президента Владимира Путина разрешить армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах,
– запели россиянки.
Они заявили, что в России есть десятки миллионов мужчин призывного возраста и мобилизация якобы "даст возможность спастись".
Также солдатские вдовы попросили Путина запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России.
"И мы имеем на это полное моральное право: наши мужчины погибли, защищая и этих мужчин, но кто будет защищать нас, если они убегут? Солдатские вдовы России – за большую мобилизацию! Россия – за мобилизацию! Это наша просьба, наше решение, наше требование. И мы верим, что власть нас услышит!" – добавили россиянки.
Какой может быть новая волна мобилизации в России
Недавно директор программ практической политики Института политического образования (ИПО) Александр Солонтай рассказал, что Кремль оказался в сложной ситуации.
Политолог считает, что в России действительно объявят дополнительную мобилизационную волну. Однако в то же время границы, как во время военного положения, не будут закрывать. По словам Солонтая, выехать из страны смогут те представители среднего класса, которые смогут дать взятки в военкомате или каким-либо иным образом "отмазаться" от повестки.