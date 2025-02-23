Меньше на 100 тысяч человек: Буданов рассказал о новом плане мобилизации в России

В России, вероятно, упали темпы мобилизации. Сейчас план набора в оккупационную армию стал меньше. Насколько его выполнят – будет известно позже.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова начальника ГУР Кирилла Буданова на форуме "Украина. Год 2025".

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Мобилизация в России приостановилась

Во время форума Буданов рассказал, что по данным украинской разведки Россия в последнее время уменьшила свой план по набору новых военных в армию. Сейчас количество новобранцев уменьшилось на сотню тысяч россиян.

В этом году план по набору новых военных в армию РФ снижен почти на 100 тысяч человек. На сколько они его выполнят, увидим со временем,

– отметил начальник ГУР.

Ранее Буданов прокомментировал, сколько северокорейских наемников России ликвидировали силы обороны Украины. По его информации, когда Кремль только привлек союзников к боевым действиям, корейцев было 12 000 человек. Из них погибли примерно 4 000.

Северная Корея, кроме своих военных, поставляет России военную технику, в частности САУ и оперативно-тактические ракетные комплексы. На самостоятельное ведение войны Россия уже не имеет сил, а потому стране-агрессору нужна пауза. По мнению Кирилла Буданова, вполне вероятно, что это приведет к остановке огня уже в этом году.