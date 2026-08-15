Россияне паникуют из-за новой мобилизации: решится ли на нее Кремль, – The Guardian

В России пытаются избежать второй волны массовой мобилизации, несмотря на значительные потери на фронте и замедление темпов набора добровольцев. Враг переходит к принудительной вербовке должников, студентов и заключенных.

Как сообщает издание The Guardian, все чаще на кухнях и в чатах по всей России обсуждают: объявит ли российский диктатор Владимир Путин очередную мобилизацию.

Мобилизация на фоне значительных потерь

Спустя почти пять лет после полномасштабного вторжения Россия сталкивается со все более серьезной проблемой нехватки личного состава. Владимир Путин не готов отказаться от своих далеко идущих территориальных претензий, хотя летнее наступление остановилось, а оккупанты продолжают нести потери.

Проблема для Кремля заключается в том, что найти людей, готовых воевать, становится все сложнее, даже за баснословные деньги,

– предполагает правозащитник и директор организации, помогающей российским призывникам, Алексей Табалов.

Издание напомнило, что в последний раз диктатор прибег к мобилизации россиян в сентябре 2022 года. Тогда, после ряда неудач российской армии на фронте, Кремль приказал призвать 300 тысяч резервистов для стабилизации ситуации на поле боя.

После этого Москва избегала новой мобилизации и в значительной степени полагалась на высокооплачиваемые добровольные контракты. С тех пор Россия завербовала около 1,3 миллиона контрактников.

Мужчинам, особенно в более бедных регионах страны-агрессора, предлагали премии за подписание контракта и выплаты, равные нескольким годам зарплаты на местном уровне. В случае гибели оккупанта его семье обещали значительные выплаты.

Однако потери российской армии вынуждают Кремль продолжать набор высокими темпами.

По оценкам западных экспертов, ежемесячно Россия теряет более 30 тысяч военных убитыми и ранеными. Это связывают с изнурительной тактикой российской армии, заключающейся в отправке небольших штурмовых групп на передовую.

В то же время, по оценке эксперта Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, Москва сейчас набирает примерно тысячу военнослужащих в день. Следовательно, скорее всего, новобранцами пополняют истощенные подразделения, а не увеличивают наступательный потенциал оккупационной армии.

Будет ли мобилизация в России?

На фоне этих проблем вероятность мобилизации в России вновь возросла, считает издание. В то же время бывший российский президент Дмитрий Медведев назвал такие сообщения "чепухой" и "лживой провокацией" со стороны Украины.

Опасения по поводу новой волны призыва все чаще обсуждаются россиянами в повседневной жизни.

Источники издания, знакомые с позицией Кремля, считают, что российские власти, по-видимому, пытаются заставить больше мужчин подписывать контракты, а не ждать новой мобилизации.

К тому же в течение лета юристы и активисты фиксировали все больше случаев принудительного вербовки в разных регионах России.

"Это превратилось в охоту на людей", – заявил Табалов.

Россия также расширяет поиск потенциальных военнослужащих в других сферах. Так, университетам, техническим колледжам и профессионально-техническим училищам предложили набирать студентов в вновь созданные подразделения беспилотников.

Кроме того, Путин подписал закон, расширяющий круг осужденных, которые могут заключать контракты с российской армией. Теперь это касается, в частности, лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Значительную часть ответственности за набор военнослужащих Кремль возложил на российские регионы. Местные власти должны выполнять установленные Москвой целевые показатели набора.