Для России удачно совпали ритмы войны, – Арестович о роли мобилизованных на фронте

Российские мобилизованные смогли несколько выровнять ситуацию на фронте. Оккупантам повезло, что они удачно поймали ритм на войне в этой ситуации.

Об этом в эфире "Фейгин Live" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. По его словам, мобилизация помогла России стабилизировать фронт. Если бы ее не провели, то ВСУ быстро выбросили бы оккупантов из Херсона.

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Они нагнали "чмобиков" в "товарных количествах" и насытили боевые порядки. Это совпало с исчерпыванием возможностей ВСУ вести масштабные молниеносные наступательные операции из-за поломки техники, потери ресурсов и т.п.

Сейчас оккупанты наступают на некоторых местах, но ВСУ держит активную оборону

Как отмечает Арестович, оккупанты докинули мобилизованных в существующие кадровые группировки с 30%-70% потерями, а также создали новые подразделения из "чмобиков". Такое насыщение линии фронта помогло освободить пошедшие в наступление боеспособные группировки.

Война на оперативном уровне – это не о метрах и штуках танков. Это о ритме. Достаточно удачно совпали ритмы, когда мы замедлились из-за нехватки ресурсов, поступающих планово, а не разово в больших количествах,

– подчеркивает Арестович.

Впрочем, хоть оккупанты и наступают в 5 местах, но успеха не имеют. ВСУ перешло в активную оборону: они не стоят на месте, наносят короткие контрудары и уничтожают российских захватчиков.

Арестович считает, что ситуация снова изменится, когда ВСУ нанесут мощные потери именно мобилизованным. По его мнению, уже через 2-3 месяца эти потери станут ощутимыми для россиян. И фронт снова посыплется у россиян, как это происходило до мобилизации.

Кремль может произвести еще дополнительные волны мобилизации. Но с каждым разом у них будет все хуже экипировка и вооружение. Соответственно потому их и будут все быстрее уничтожать.

Изменилась ли ситуация на фронте после мобилизации в России – объясняет Арестович: смотрите видео

Напомним, с появлением российских мобилизованных на фронте Вооруженные Силы Украины начали еще больше уничтожать оккупантов с почти рекордными показателями. Так, за прошедшие сутки, 8 ноября, уехали на "концерт Кобзона" еще 780 захватчиков. А общее количество уничтоженных оккупантов составляет 77 950 человек.

Россияне продолжают нести значительные потери в технике. ВСУ уже уничтожили 2801 вражеский танк, 5666 боевых бронированных машин, 1802 артиллерийские системы, 393 реактивные системы залпового огня, 205 средств ПВО, 278 самолетов, 260 вертолетов и т.д. Больше статистики читайте по ссылке.