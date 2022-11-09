Про це в ефірі "Фейгін Live" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал. За його словами, мобілізація таки допомогла Росії стабілізувати фронт. Якби її не провели, то ЗСУ швидко викинули б окупантів з Херсона.

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Вони нагнали "чмобіків" в "товарних кількостях" і наситили бойові порядки. Це збіглося з вичерпанням можливостей ЗСУ вести масштабні блискавичні наступальні операції через ламання техніки, втрати ресурсів тощо.

Зараз окупанти наступають на деяких місцях, але ЗСУ тримає активну оборону

Як наголошує Арестович, окупанти докинули мобілізованих до наявних кадрових угруповань з 30%-70% втратами, а також створили нові підрозділи з "чмобіків". Таке насичення лінії фронту допомогло звільнити боєздатні угруповання, які пішли в наступ.

Війна на оперативному рівні – це не про метри та штуки танків. Це про ритм. Достатньо вдало збіглися ритми, коли ми вповільнилися через брак ресурсів, які надходять планово, а не разово у великих кількостях,

– наголошує Арестович.

Утім, хоч окупанти і наступають у 5 місцях, але успіху не мають. ЗСУ перейшло в активну оборону: вони не стоять на місці, завдають короткі контрудари та знищують російських загарбників.

Арестович вважає, що ситуація знову зміниться, коли ЗСУ завдадуть потужних втрат саме мобілізованих. На його думку, вже через 2-3 місяці ці втрати стануть чуттєвими для росіян. І фронт знову посиплеться в росіян, як це відбувалося до мобілізації.

Кремль може провести ще додаткові хвилі мобілізації. Але з кожним разом вони матимуть все гірше екіпірування та озброєння. Тому й відповідно їх все швидше будуть знищувати.

Чи змінилася ситуація на фронті після мобілізації в Росії – пояснює Арестович: дивіться відео

Нагадаємо, з появою російських мобілізованих на фронті Збройні Сили України почали ще більше знищувати окупантів з майже рекордними показниками. Так, за минулу добу, 8 листопада, поїхали на "концерт Кобзона" ще 780 загарбників. А загальна кількість знищених окупантів становить 77 950 осіб.

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат у техніці. ЗСУ вже знищили 2801 ворожий танк, 5666 бойових броньованих машин, 1802 артилерійські системи, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 засобів ППО, 278 літаків, 260 гелікоптерів тощо. Більше статистики читайте за посиланням.