Росіяни вже добре розуміють, що програють у війні з Україною. Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Коли буде корінний перелом у війні

За словами Арестовича, корінний перелом у війні з Росією настане в лютому-березні, тому в Москві до цього часу хочуть домовитися про припинення бойових дій, оскільки Кремлю дуже потрібен перепочинок у війні.

Наразі у Кремлі усвідомлюють, що у гонитві потенціалів вони програють війну Україні.

Вони познімали всі свої війська, всі свої ПВК, яких близько 40 тисяч людей воюють в Україні. Зняли навіть із Малі останніх, які там охороняли уранові копальні,

– зазначив Арестович.

Він наголосив, що нині Росія вигрібає останні ресурси і просить зброю навіть у Північної Кореї. Також в окупантів великі проблеми з ракетами, які вони намагаються купити в Ірану та доставити через Каспійське море.

"Мобілізацію не вдається довести до кінця, тому вся ця історія – квиток в один кінець. Лютий-березень, я думаю, настане докорінний перелом. І тому вони вживають усіх заходів, щоб конфлікт заморозити, затягнути або домовитися про припинення вогню", – підкреслив Арестович.

Коли для росіян настане переломний момент у головах

Раніше військовий експерт Петро Черник розповів 24 каналу, що на сьогодні росіяни все ще підтримують війну проти України та не готові бути в опозиції до Кремля.

За словами Черника, справжньою ознакою морального надлому росіян буде те, коли одномоментно в полон до українців здасться 500 – 600 – 700 вояків.

"Коли це станеться – я скажу, що цей надлом у голові московитів стався. Цього ще немає. Історія знає такі випадки здачі, навіть з полками та дивізіями", – зазначив експерт.

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