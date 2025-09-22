В российские армии бывшие заключенные массово уходят в СЗЧ. Их постоянно ищут, однако не делают это публично. Больше всего убегают из лагерей подготовки Ростовской, Донецкой, Запорожской областей.

Сейчас наблюдается наибольший уровень побегов оккупантов с 2022 года. Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Как россияне ищут беглецов?

Петр Андрющенко отметил, что о военных, которые ушли в СЗЧ, делают объявления, однако потом очень быстро их удаляют. Больше всего убегают из лагерей подготовки, которые расположены ближе к линии фронта.

В то же время контингент, который сейчас набран последними волнами среди россиян, худший из всех, который был. Раньше на фронте забирали из тюрем, то теперь до них не доходит. Забирают даже обвиняемых. Они хотят избежать наказания, а потом убегают из лагерей. В частности, их очень много ищут на территории Донецкой области.

Их постоянно ищут. День – два ищут, а потом забывают. Затем ищут следующих. Достаточно сильно ищут тех, кто сбежал с оружием. Тогда появляются объявления, которые все видят. Тогда это означает, что россияне сбежали с оружием из воинской части. Тех, кто просто сбежал, публично не ищут,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

В целом это засекреченная тема для россиян. Однако недавно в России была годовщина – 3 года, как они объявили мобилизацию. Поэтому прорываются первые вопросы о демобилизованных.

Первые годы они мобилизовали на уровне 35 – 40 тысяч. Во время Курской операции был определенный скачок. А сейчас самый низкий уровень. В то же время самый высокий уровень побегов. Говорят, что оттуда все бегут. Очень неприятная ситуация для Ростовской области, потому что они бегут через них,

– добавил Андрющенко.

Мобилизация в России: последние новости