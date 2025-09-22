Бывшие заключенные массово бегут из российской армии: в Кремле реагируют панически
- Бывшие заключенные массово бегут из российской армии, больше всего из лагерей подготовки в Ростовской, Донецкой и Запорожской областях.
- Беглецов ищут, особенно если они сбежали с оружием, тогда это становится публичным.
В российские армии бывшие заключенные массово уходят в СЗЧ. Их постоянно ищут, однако не делают это публично. Больше всего убегают из лагерей подготовки Ростовской, Донецкой, Запорожской областей.
Сейчас наблюдается наибольший уровень побегов оккупантов с 2022 года. Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Читайте также Как "черная дыра" в бюджете России подталкивает Кремль к новой волне мобилизации
Как россияне ищут беглецов?
Петр Андрющенко отметил, что о военных, которые ушли в СЗЧ, делают объявления, однако потом очень быстро их удаляют. Больше всего убегают из лагерей подготовки, которые расположены ближе к линии фронта.
В то же время контингент, который сейчас набран последними волнами среди россиян, худший из всех, который был. Раньше на фронте забирали из тюрем, то теперь до них не доходит. Забирают даже обвиняемых. Они хотят избежать наказания, а потом убегают из лагерей. В частности, их очень много ищут на территории Донецкой области.
Их постоянно ищут. День – два ищут, а потом забывают. Затем ищут следующих. Достаточно сильно ищут тех, кто сбежал с оружием. Тогда появляются объявления, которые все видят. Тогда это означает, что россияне сбежали с оружием из воинской части. Тех, кто просто сбежал, публично не ищут,
– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.
В целом это засекреченная тема для россиян. Однако недавно в России была годовщина – 3 года, как они объявили мобилизацию. Поэтому прорываются первые вопросы о демобилизованных.
Первые годы они мобилизовали на уровне 35 – 40 тысяч. Во время Курской операции был определенный скачок. А сейчас самый низкий уровень. В то же время самый высокий уровень побегов. Говорят, что оттуда все бегут. Очень неприятная ситуация для Ростовской области, потому что они бегут через них,
– добавил Андрющенко.
Мобилизация в России: последние новости
Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий ответил, сколько россиян ежемесячно соглашаются убивать украинцев за деньги. По его словам, Россия ежемесячно набирает в армию минимум 35 тысяч военнослужащих. С начала года по состоянию на 1 сентября 2025 года Кремль призвал по контракту около 280 тысяч военнослужащих.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал о проблемах с мобилизацией в России. Фиксируют, что за второй квартал 2025 года только 37,9 тысяч человек подписали контракт с армией. Тогда как в 2024 году за этот период мобилизовались 92,8 тысячи россиян – в 2,5 раза больше, чем сейчас.