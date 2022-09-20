В Чечне матери мобилизованных выйдут на митинг: кадыровцы готовятся разгонять

В россии продолжается скрытая принудительная мобилизация и сохраняется угроза, что режим объявит всеобщую мобилизацию официально. Население от таких перспектив не в восторге.

Более того, в россии даже планируются митинги из-за этого. Источники 24 канала в спецслужбах рассказали, что 21 сентября митинг планируется в Грозном в Чечне.

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Митинг организуют матери

Собраться на главной площади города планируют матери, которые против принудительной мобилизации. Заметим, что Чечней руководит прихвостень путина рамзан кадыров. Он и его люди максимально поддерживают войну и убийства украинцев и сами участвуют в этом.

Поэтому известно, что кадыровцы готовы разгонять женщин почти танками. Те все равно не собираются отступать и твердо намерены выйти.

Следует заметить, что на оккупированном Донбассе также продолжается "мобилизация". Там также проводили митинги, но собрания не дали никакого результата. Женщины там в основном сидят тихо и не высовываются, потому что им страшно. Тех, кто выходил на оккупированном Донбассе, фактически разгоняли. Другие же сидели дома, чем молча давали согласие на убийство своего сына, мужа или брата.

Оккупанты хотят забирать на войну преподавателей

В россии безумные потери на фронте. Потому захватчики уже планируют отправлять преподавателей и работников заводов воевать. Как отмечали в Генштабе ВСУ, российские военные работают над пополнением потерь. Кроме того, они занимаются формированием резервных подразделений, которые впоследствии отправятся на фронт.

Также была информация, что жители квазиреспублик в большинстве своем поддерживают войну россии против Украины. Но они сильно ненавидят местную "власть" и то, что оккупанты заставляют воевать местных мужчин. Захватчики и представители "комендатуры" в Донецкой и Луганской области продолжают вылавливать всех, кто может держать оружие.

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