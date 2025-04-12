Ведь впоследствии может начаться мобилизация российских элит, что Путину будет сложно оправдать. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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"Путин совершил серьезную ошибку. Потому что эти призывники с Дальнего Востока России, не будут этническими русскими, которых Путин использовал ранее. Скорее всего, это будут сыновья элит из Москвы и Санкт-Петербурга. Будет очень трудно оправдать их смерти, когда они начнутся", – предположил он.

Кроме того, когда в начале полномасштабного вторжения в Украину Путин объявил большой призыв, тысячи россиян сбежали из страны-агрессора. Вероятнее всего, скоро это снова повторится.

К слову, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что Россия ежемесячно мобилизует до 9 тысяч россиян, но у врага есть серьезная проблема. Дело в том, что численность группировки российских войск, которые воюют в Украине, достигла 623 тысяч оккупантов. Захватчики ежемесячно увеличивают его примерно на 8 – 9 тысяч человек, в год цифра составляет 120 – 130 тысяч бойцов. Однако у оккупантов возникают трудности с бронетехникой, потому что она уничтожается в большом количестве.