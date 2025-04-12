Адже згодом може розпочатися мобілізація російських еліт, що Путіну буде складно виправдати. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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"Путін зробив серйозну помилку. Тому що ці призовники із Далекого Сходу Росії, не будуть етнічними росіянами, яких Путін використав раніше. Найімовірніше, це будуть сини еліт з Москви та Санкт-Петербурга. Буде дуже важко виправдати їхні смерті, коли вони почнуться", – припустив він.

Крім того, коли на початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін оголосив великий призов, тисячі росіян втекли з країни-агресорки. Найімовірніше, скоро це знову повториться.

До слова, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зазначив, що Росія щомісяця мобілізує до 9 тисяч росіян, але у ворога є серйозна проблема. Річ у тім, що чисельність угруповання російських військ, які воюють в Україні, досягла 623 тисяч окупантів. Загарбники щомісяця збільшують його приблизно на 8 – 9 тисяч осіб, на рік цифра становить 120 – 130 тисяч бійців. Однак в окупантів виникають труднощі із бронетехнікою, бо вона знищується у великій кількості.