Что-то случилось с эшелоном, который перевозил мобилизованных россиян, – Гайдай

В россии продолжается частичная мобилизация. Уже известно о том, что свеженабранных солдат начинают перебрасывать в зоны ведения боевых действий. Но с одним из эшелонов произошло что-то неладное, говорит Гайдай.

Это он подтвердил в эфире. Журналистам он дал утвердительный ответ на вопрос, связанный с переброской в Луганской области бойцов, которые попали в армию во время частичной мобилизации.

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Оккупанты "курят", где надо

Глава Луганской ОВА отметил, что действительно накануне наши военные нанесли удар по эшелону с "мобиками". Детали он, правда, не называл. В то же время Гайдай отметил, что глубоко в тылу российской армии в Луганской области постоянно что-то взрывается. И это мы наблюдаем за последние недели.

Я все же говорил, очевидно, оккупанты прислушались к призыву президента. Поэтому они теперь курят там, где нужно. Что командные пункты, что казармы, склады с боекомплектами, накопление техники. Ну, вот и эшелон,

– подчеркнул Гайдай.

Он заметил, что все это действительно происходит. Более того, "хлопок" подвозят максимально качественно. Таким образом, он намекнул на то, что ВСУ не просто пугают врага. Они его уничтожают и делают это эффективно.

"Мобиков" действительно возводят на фронт

Эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ. Там сообщили о подкреплении 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии . В ведомстве отмечают, что этот полк вместе с только что мобилизованными отправляют в зону ведения активных боевых действий. Самое интересное, что бойцы не прошли перед тем никакой подготовки. Так что их буквально гонят на верную смерть.

Но это еще не все. Известно, что военно-политическое руководство проводит не только частичную мобилизацию. Речь также о "самомобилизации". Известно, что пополняют ряды уже воюющих бойцов преступники. В этом случае речь идет о тех, кто сидел за решеткой перед тем, как отправиться на фронт.

Тем временем удалось поймать первого "мобика" . В плен попал боец из Ростовской области. Он успел повоевать всего 5 дней. К счастью для самого оккупанта, он пополнит не пакетный, а обменный фонд.

Наши военные 92 бригады задержали его в лесу близ Купянска. Сам захватчик дезертировал и пытался вернуться в россию. Но ему не удалось сбежать из украинских зарослей, поэтому он и попал в руки защитников нашего государства.

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