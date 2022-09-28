Це він підтвердив в ефірі. Журналістам він дав ствердну відповідь на питання, пов'язане з перекиданням на Луганщині бійців, які потрапили до війська під час часткової мобілізації.

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Окупанти "курять", де треба

Глава Луганської ОВА зазначив, що дійсно напередодні наші військові завдали удару по ешелону з "мобіками". Деталей він, щоправда, не називав. Водночас Гайдай зауважив, що глибоко в тилу російської армії на Луганщині постійно щось вибухає. І це ми спостерігаємо упродовж останніх тижнів.

Я все ж говорив, очевидно, окупанти прислухалися до заклику президента. Тож вони тепер "курять" там, де потрібно. Що командні пункти, що казарми, що склади з боєкомплектами, накопичення техніки. Ну, от і ешелон,

– наголосив Гайдай.

Він зауважив, що все це дійсно відбувається. Ба більше, "бавовну" підвозять максимально якісно. Таким чином він натякнув на те, що ЗСУ не просто лякають ворога. Вони його знищують, і роблять це ефективно.

"Мобіків" дійсно зводять на фронт

Цю інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там повідомили про підкріплення 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії. У відомстві зазначають, що цей полк, разом із щойно мобілізованими, відправляють до зони ведення активних бойових дій. Найцікавіше те, що бійці не пройшли перед тим жодної підготовки. Тож їх буквально женуть на вірну смерть.

Але і це ще не все. Відомо про те, що військово-політичне керівництво проводить не лише часткову мобілізацію. Мовиться також про "самомобілізацію". Відомо, що поповнюють лави бійців, які вже воюють, злочинці. У цьому випадку йдеться про тих, хто сидів за ґратами перед тим, як відправитися на фронт.

Тим часом вдалося спіймати першого "мобіка". До полону потрапив боєць з Ростовської області. Він встиг повоювати всього 5 днів. На щастя для самого окупанта, він поповнить не "пакетний", а обмінний фонд.

Наші військові 92 бригади затримали його у лісі поблизу Куп'янська. Сам загарбник дезертував і намагався повернутися до росії. Але йому не вдалося втекти з українських хащ, тож він і потрапив до рук захисників нашої держави.

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