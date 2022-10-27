Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Игаль Левин. Ранее сообщалось о том, что в России набирают обороты отказы и бегство от мобилизации.

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Россиянам удалось мобилизовать сотни тысяч человек

Левин рассказал, что россиянам удалось мобилизовать сотни тысяч человек. Есть часть, максимум до 10 тысяч, переброшенная на фронт, в том числе на Восток и Юг. В Сватово, в Херсон.

Остальные находятся в России. У них проблемы с командирами. К тому же у них нет кадрированных частей,

– отметил военный эксперт.

Кадрированные части

Он продолжил, что кадрированные части – это пустые подразделения для мобилизации. Они пополняются резервом при мобилизации и становятся полноценными полнокровными частями. В свое время более 10 лет назад россияне расформировали такие части.

"В Украине, кстати, кадрированные части были. В России не было. Мобилизированных, брошенных на Юг и Восток, отправили в регулярные части восполнить огромные потери", - отметил Левин.

Левин объяснил, где находятся новые мобилизованные: смотрите видео

Проблема с организацией мобилизованных

По его словам, у россиян огромные проблемы с тем, как организовать мобилизованных, еще не на фронте. Они еще не подготовлены. А также испытывают проблемы с вооружением, вмундированием, а также командирами.

Армия – это всегда о структуре. Насколько хорошо работает цепочка, иерархия командования. С этим там все плохо,

– подчеркнул военный эксперт.

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