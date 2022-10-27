Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Ігаль Левін. Раніше повідомлялось про те, що в Росії набирають обертів відмови та втечі від мобілізації.
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Росіянам удалось мобілізувати сотні тисяч осіб
Левін розповів, що росіянам удалось мобілізувати сотні тисяч осіб. Є частина, максимум до 10 тисяч, яку перекинули на фронт, зокрема на Схід і Південь. До Сватового, до Херсона.
Решта перебуває у Росії. У них проблеми з командирами. До того ж у них немає кадрованих частин,
– зазначив військовий експерт.
Кадровані частини
Він продовжив, що кадровані частини – це порожні підрозділи для мобілізації. Вони поповнюються резервом під час мобілізації і стають повноцінними повнокровними частинами. Свого часу, понад 10 років тому, росіяни розформували такі частини.
"В Україні, до речі, кадровані частини були. У Росії не було. Мобілізованих, яких кинули на Південь і Схід, відправили в регулярні частини поповнити величезні втрати", – зауважив Левін.
Левін пояснив, де перебувають нові російські мобілізовані: дивіться відео
Проблема з організацією мобілізованих
За його словами, у росіян величезні проблеми з тим, як організувати мобілізованих, які ще не на фронті. Вони ще не підготовлені. А також мають проблеми з озброєнням, умундируванням, а також командирами.
Армія – це завжди про структуру. Наскільки добре працює ланцюжок, ієрархія командування. З цим там усе погано,
– наголосив військовий експерт.
Мобілізація в Росії: останні новини
- У Росії триває часткова мобілізація. Школярка палкою промовою провела "мобіків" на забій, як у 1930-х.
- Російських військових на війні їхнє ж командування класифікує їх як "живе м'ясо". Окупанти потроху починають усвідомлювати це і коментують такі дії.
- За даними російських ЗМІ, у Росії могли мобілізувати майже пів мільйона людей. До війська призивають переважно жителів депресивних регіонів.