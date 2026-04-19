Если будет совсем плохо: военный обозреватель сказал, где Россия может быстро найти людей на войну

Концепция привлечения контрактников в России исчерпывает себя по ряду причин. Поэтому Кремль готовился и принял определенные меры предосторожности, чтобы и дальше бросать на фронт в Украину новый личный состав.

В частности, Владимир Путин может объявлять сборы резервистов на два месяца. Военный обозреватель Василий Пехньо озвучил 24 Каналу мнение, что это не спасет оккупантов в долгосрочной перспективе, а лишь поможет на некоторое время в случае, когда все будет крайне плохо.

Где Россия ищет личный состав на фронт?

Василий Пехньо отметил, что привлечение на войну против Украины контрактников исчерпало себя из-за двух моментов. Прежде всего на это нужно много денег. Также нужно желание россиян.

Украинцы по состоянию на сегодня находятся в обороне и несут значительно меньшие потери чем оккупанты. Они грамотно организуют эту оборону и ликвидируют врага, который атакует.

У россиян возникает потребность атаковать. Кремлю это обходится очень дорого, ведь потери огромные. В Москве – 65 тысяч долларов, в других регионах – 20-40 тысяч долларов.

В первом квартале 2026 года на 20% упала мобилизация в России количественно, если сравнивать с первым кварталом 2025 года. На сегодня среднее количество подписантов этого контракта составляет 28 тысяч человек личного состава. Украинские войска ликвидируют в среднем не менее 30 тысяч. Это негативная динамика для россиян,

– пояснил военный обозреватель.

Поэтому в 2025 году захватчики осуществили ряд мер по набору личного состава. Это возможность круглогодичного права для Путина объявлять сборы резервистов сроком на два месяца. Это лица, подписавшие контракт на службу в резерве. То есть в любой момент Кремль может объявить сборы резервистов.

Путин может подписать указ. Эти лица на два месяца попадают в его распоряжение. Это короткий, быстрый ресурс, который россияне могут получить в случае, если все будет совсем плохо. Россияне заложили такие предохранители,

– сказал эксперт.

В прошлом году россияне начали создавать отдельные подразделения из лиц, больных гепатитом, СПИДом. Ранее таким ресурсом была Федеральная служба исполнения наказаний России, которая контролирует заключенных, однако этот ресурс исчерпали. Ведь лица в тюрьмах привлекаются к определенным работам. Это составляющая экономики каждой страны. В России уже достигли определенной точки, когда больше нельзя брать оттуда в таких количествах.

Поэтому есть определенный кризис. Однако они установили себе определенные предохранители. Они их не спасут глобально, только на короткое время. Это не долгосрочное решение,

– добавил Василий Пехньо.

Как враг может пополнять войска?