Если будет совсем плохо: военный обозреватель сказал, где Россия может быстро найти людей на войну
- Россия исчерпала возможности привлечения контрактников на войну против Украины из-за высокой стоимости и снижения желания россиян, но может объявлять сборы резервистов на два месяца для краткосрочной помощи.
- В 2025 году захватчики установили меры предосторожности для набора личного состава, но это лишь временные решения.
Концепция привлечения контрактников в России исчерпывает себя по ряду причин. Поэтому Кремль готовился и принял определенные меры предосторожности, чтобы и дальше бросать на фронт в Украину новый личный состав.
В частности, Владимир Путин может объявлять сборы резервистов на два месяца. Военный обозреватель Василий Пехньо озвучил 24 Каналу мнение, что это не спасет оккупантов в долгосрочной перспективе, а лишь поможет на некоторое время в случае, когда все будет крайне плохо.
Где Россия ищет личный состав на фронт?
Василий Пехньо отметил, что привлечение на войну против Украины контрактников исчерпало себя из-за двух моментов. Прежде всего на это нужно много денег. Также нужно желание россиян.
Украинцы по состоянию на сегодня находятся в обороне и несут значительно меньшие потери чем оккупанты. Они грамотно организуют эту оборону и ликвидируют врага, который атакует.
У россиян возникает потребность атаковать. Кремлю это обходится очень дорого, ведь потери огромные. В Москве – 65 тысяч долларов, в других регионах – 20-40 тысяч долларов.
В первом квартале 2026 года на 20% упала мобилизация в России количественно, если сравнивать с первым кварталом 2025 года. На сегодня среднее количество подписантов этого контракта составляет 28 тысяч человек личного состава. Украинские войска ликвидируют в среднем не менее 30 тысяч. Это негативная динамика для россиян,
– пояснил военный обозреватель.
Поэтому в 2025 году захватчики осуществили ряд мер по набору личного состава. Это возможность круглогодичного права для Путина объявлять сборы резервистов сроком на два месяца. Это лица, подписавшие контракт на службу в резерве. То есть в любой момент Кремль может объявить сборы резервистов.
Путин может подписать указ. Эти лица на два месяца попадают в его распоряжение. Это короткий, быстрый ресурс, который россияне могут получить в случае, если все будет совсем плохо. Россияне заложили такие предохранители,
– сказал эксперт.
В прошлом году россияне начали создавать отдельные подразделения из лиц, больных гепатитом, СПИДом. Ранее таким ресурсом была Федеральная служба исполнения наказаний России, которая контролирует заключенных, однако этот ресурс исчерпали. Ведь лица в тюрьмах привлекаются к определенным работам. Это составляющая экономики каждой страны. В России уже достигли определенной точки, когда больше нельзя брать оттуда в таких количествах.
Поэтому есть определенный кризис. Однако они установили себе определенные предохранители. Они их не спасут глобально, только на короткое время. Это не долгосрочное решение,
– добавил Василий Пехньо.
Как враг может пополнять войска?
В ГУР сообщили, что Россия привлекает стратегический резерв и планирует нарастить свою группировку на еще 20 тысяч человек, чтобы оккупировать весь Донбасс до сентября 2026 года. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко разобрал, где Россия будет брать резервы для нового наступления. По его словам, для этого нужна или дополнительная мобилизация, или переброска войск с Ближнего Востока, приграничья или войска в Арктике.
Вражеская армия несет огромные потери. Потери врага за март 2026 года стали крупнейшими за период войны – почти 34 тысячи российских военных за месяц. Однако враг еще имеет возможность пополнять свои войска и ежемесячно привлекает примерно 30 – 35 тысяч бойцов.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук предположил, на какой отчаянный шаг может пойти Кремль. По его мнению, Путин может взять личный состав у Северной Кореи, а также попытается убедить Александра Лукашенко предоставить боевые подразделения белорусской армии.