Готов ли Путин положить в Украине миллион россиян и объявить массовую мобилизацию

Российская армия несет бешеные потери на поле боя в Украине. А Владимир Путин в это время решает свои "важные" дела на территории России.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Российские СМИ сообщили, что диктатор собрался в Волгоград.

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2 февраля Путин планирует отметить 80-летие победы советских войск в битве под Сталинградом. Только в одном этом сражении во время Второй мировой войны погибли около миллиона человек с обеих сторон.

Путин готов положить сколько угодно людей в войне

По словам Эйдмана, российский диктатор был бы и сейчас не прочь отправить большое количество людей насмерть в Украину.

Путину ни миллиона, ни 10 миллионов не жалко. Этот человек совершенно лишен эмпатии,

– сказал политолог.

Он добавил, что это стало понятно еще после трагедии с атомной подводной лодкой "Курск", которая затонула 12 августа 2000 года вместе со 118 членами экипажа.

Эйдман напомнил, что в сентябре того же года Путин дал интервью американскому телеведущему Ларри Кингу. Отвечая на вопрос о том, что произошло с подлодкой, диктатор цинично заявил: "Она утонула".

"Путин сказал это вполне спокойно, ни одна мышца на его лице не дрогнула. Ему плевать на все. Он может сколько угодно положить (в войне против Украины – 24 Канал)", – сказал политолог.

Игорь Эйдман рассказал, как россияне относятся к мобилизации: смотрите видео

Кремль не способен обеспечить новых военных

Однако, по словам Эйдмана, не все сводится к желаниям главы Кремля.

Путин же не может просто погнать россиян на войну с черенками от лопат. Их нужно как-то вооружить, снарядить, научить. На все это у российской армии нет ресурсов,

– отметил политолог.

Он добавил, что даже тех 300 тысяч человек, которых мобилизовали осенью 2022 года, власти не смогли обеспечить должным образом.

"Люди сидели в полях где-то в Якутии, жгли костры и неделями питались тушенкой, у которой вышел срок годности. Руководство армии не смогло нормально сформировать новые части, обеспечить их и транспортировать", – рассказал Эйдман.

Он добавил, что интегрировать сейчас миллион людей в реальную войну невозможно физически.

Новая волна мобилизации повлечет за собой панику в России

Как сообщил Эйдман, согласно результатам многих соцопросов, россияне не поддерживают вторую волну мобилизации.

"Большинство людей этого не хочет. Даже те, кто Путина поддерживает, верят рассказам российских пропагандистов. А те пока говорят, что новые силы не нужны. Мол, сидите тихо", – сказал социолог.

Он отметил, что россияне были в шоке от первой волной мобилизации.

Игорь Эйдман Политолог, социолог из Германии Сейчас россияне немного успокоились. То есть люди уже не боятся, что в дверь постучит военком и вручит повестку. Но если этот процесс сейчас начнется, это будет новая волна паники, причем гораздо больше, чем во время первой волны мобилизации.

Он добавил, что за это время россияне успели наслушаться страшных историй о том, какая жуткая судьба ожидала тех, кого уже мобилизовали.

"Революции не будет, но в стране будет паника и хаос"

Политолог добавил, что если в 2022 году из России из-за мобилизации убежали 1 – 2 миллиона человек, то сейчас цифры могут быть гораздо больше.

Такая ситуация будет очень сложна для Путина. Восстания масс, "октябрьского переворота" или "февральской революции" не будет. Но в стране будет паника и хаос. Путин этого боится и будет оттягивать объявление мобилизации до последнего,

– подчеркнул Эйдман.

Он добавил, что вряд ли в ближайшие недели или месяцы в России объявят масштабную мобилизацию. Однако Кремль может проводить "тихий" призыв. Ведь формально сентябрьский указ российского диктатора о мобилизации до сих пор действует.

Мобилизация в России: коротко