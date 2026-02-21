Колумбийца, который приехал работать в Россию, мобилизовали и отправили на войну

Гражданина Колумбии, который приехал в Россию на заработки, мобилизовали и отправили на фронт. Вместо работы в гостиничной сфере мужчина оказался в окопах.

Впоследствии он попал в плен в ВСУ. Об этом сообщает 152 отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры.

Приехал на работу – получил повестку: как так произошло?

Пленного зовут Эдвин Альберто Диаз, ему 31 год. Он из Монтерии. Иностранец прибыл в Россию с намерением работать в гостиничном бизнесе. Однако после пребывания в стране его мобилизовали в российскую армию.

Мужчину отправили на передовую, где он выполнял боевые задачи в составе подразделений оккупационных войск. Обстоятельства его мобилизации пока уточняются – в частности, шла ли речь о принудительном привлечении, или о подписании контракта.

Впоследствии колумбиец попал в плен к украинским военным из 152-й отдельной егерской бригады. Во время общения он рассказал, что не планировал участвовать в боевых действиях, а приехал в Россию исключительно с целью трудоустройства.

В украинских военных отмечают, что подобные случаи с иностранцами не единичны – граждане других государств нередко оказываются в рядах российской армии из-за обещаний работы или финансовых трудностей.

Сейчас колумбиец находится в статусе военнопленного в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Россияне мобилизовали колумбийца и бросили на войну. Смотрите видео: 152 отдельной егерской бригады

