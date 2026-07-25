В Кремле готовят непростое решение: как принудительная мобилизация может повлиять на фронт

Россия может начать наступательные действия на Черниговщину с территории Брянской области, чтобы растянуть линию фронта, отвлечь украинские войска по основным направлениям. Для этого врагу понадобится человеческий ресурс. Сегодня в России тема мобилизации раздается все чаще. Вопрос в количестве набранных бойцов и времени, когда это произойдет.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что вероятнее всего мобилизация в России будет объявлена после парламентских выборов (состоятся в сентябре), чтобы сейчас не раздражать российское общество.

Сколько Россия может мобилизовать

Относительно количества, экс-сотрудник СБУ озвучил, что минимальная цифра, которая озвучивалась – 500 тысяч, а максимальная может достигать 1 – 2 миллиона. Пока неясно, пройдет ли мобилизация разово в этом году, или Путин растянет процесс на год.

Например, к имеющимся 30 тысячам мобилизованных ежемесячно прибавят еще 30, будут набирать 60. Хотя России очень сложно сейчас дается набирать текущее количество, поэтому там будут, вероятнее, прибегать к более принудительным мерам мобилизации,

– прогнозирует Ступак.

Он отметил, что в России активно меняют нормативную базу, готовят ее к мобилизационным процессам. По его словам, там активно ищут хедхантеров – людей, которые будут работать в формате менеджера по мобилизации, главного мобилизационного инструктора.

То есть, готовятся. И что любопытно: ориентировочно, согласно данным российских оппозиционеров, находящихся в экзилии за границей России, 8 миллионов россиян находятся в черных списках российской ФСБ с запретом покинуть российскую территорию, чтобы они не могли уехать. Поэтому действительно будут прибегать к чему-то принудительно,

– уверен Ступак.

Вероятное наступление на Черниговщину: какова цель у врага

Бывший главнокомандующий ВСУ Сырский ранее предупреждал, что Россия может приступить к наступательным действиям на Черниговскую область с территории своей Брянской. По этому поводу экссотрудник СБУ считает, что паниковать не стоит. На его взгляд, надо больше подчеркивать, что это призвано отвлечь внимание Вооруженных сил Украины.

Так же как Сумщина, Харьковщина, такие горящие точки в 100 – 200 квадратных километров. Для россиян этого достаточно, чтобы отвлечь внимание украинцев из Донецкой области,

– объяснил Ступак.

Он убежден, что приоритетной целью для высшего политического руководства Кремля остается Донетчина. Ведь уже не раз там озвучивались дедлайны по ее захвату, но до сих пор российская армия сделать это не смогла.

У них такое впечатление складывается, что нужно дожать, нужен последний рывок: набрать людей, продавить украинскую оборону, захватить Донбасс, а дальше – три точки. Непонятно, продолжать ли далее или требовать от Украины согласиться на то, что они уже захватили,

– озвучил Ступак.

Полное интервью с Иваном Ступаком: смотрите в видео