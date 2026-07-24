Об этом заявил Владимир Зеленский во время вечернего обращения 24 июля.

Что сказал Зеленский о мобилизации в России?

Президент отметил, что в настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают. В то же время российский диктатор Владимир Путин еще собирается активизировать атаки и расширять войну.

Ему (Путину – 24 Канал) нужны еще россияне для участия в штурмах. Мы должны превентивно защищаться от этого на всех уровнях: на фронте, с помощью наших далекоидущих санкций, а также в рамках забастовок, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир. Вечная память всем, кого убила Россия,

– подытожил Зеленский.