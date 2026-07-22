В России все чаще пытаются восполнить нехватку людей на фронте за счет мигрантов. Новые правовые нормы, принятые российскими депутатами, дают властям еще больше инструментов для давления на тех, кто не хочет идти в армию. Об этом пишет Институт изучения войны.

Как Россия пытается пополнить войска?

21 июля российские депутаты расширили перечень правонарушений, за которые мигрантов могут депортировать из страны. В него добавили, в частности, дискредитацию вооруженных сил, участие в несанкционированных протестах, призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность России, а также неповиновение правоохранителям.

Аналитики считают, что Кремль может использовать эти нормы не только для наказания, но и как средство давления. Речь идет о попытке заставить мигрантов подписывать контракты на военную службу на фоне падения темпов набора в российскую армию.

Подобные методы Москва применяет не впервые. Так, российские власти заставляют бизнес "делиться" людьми для войны, а в отдельных регионах оказывают давление на студентов и выпускников вузов, которым не выдают дипломы, пока они не согласятся на контракт с Минобороны.

Также сообщалось об активизации вербовки граждан Ботсваны для участия в войне против Украины. По данным Bloomberg, часть людей обманным путем вывозят за границу, а впоследствии принуждают к боевым действиям.

Напомним, что Владимир Путин настроен на продолжение военной агрессии против Украины. Ожидается, что осенью после выборов в Госдуму Кремль объявит о новой мобилизации. В планах российского руководства пополнить армию на 500 тысяч человек.