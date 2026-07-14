Об этом говорится в репортаже телеканала "Дождь", который ознакомился с "Планом отбора кандидатов на службу по контракту в 2026 году" для Муйского района Бурятии.

Какие условия поставила Россия бизнесу?

Информацию о таких соглашениях предоставил источник, близкий к руководству республики. При этом собеседник СМИ утверждает, что аналогичный механизм действует и в других регионах России.

В документе содержатся данные о количестве работников на предприятиях, численности мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, а также определена квота, сколько человек каждое предприятие должно обеспечить для подписания контрактов и отправки на войну против Украины.

По словам источника, республиканский штаб доводит необходимые показатели до районных властей, после чего местные чиновники распределяют эти квоты между предприятиями и организациями.

Если компания не хочет терять своих работников, ей предлагают альтернативу – заключить договор с посреднической структурой, которая якобы занимается поиском кандидатов для службы. Изначально такая "услуга" стоила около 100 тысяч рублей, но уже в 2025 году ее стоимость, по словам собеседника, выросла до 450 тысяч рублей за каждого "замененного" работника.

Под действие этой системы попадают не только частные компании, но и государственные учреждения. Например, местной больнице поручили найти двух человек для контрактной службы, несмотря на острый дефицит медицинских кадров в Бурятии.

Предприниматель из Сибири также подтвердил существование подобной практики. По его словам, еще в 2024 году работодателей начали обязывать предоставлять людей для армии, а тем, кто отказывался, угрожали проверками со стороны контролирующих органов.

Отметим, что руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала заявил , что даже в случае объявления новой волны мобилизации Россия сможет лишь частично компенсировать свои потери.

По его словам, главной проблемой Кремля остается не нехватка людей, а трудности с их подготовкой, обеспечением и эффективным применением на поле боя.