Про це мовиться в сюжеті телеканалу "Дождь", який ознайомився з "Планом відбору кандидатів на службу за контрактом у 2026 році" для Муйського району Бурятії.

Які умови поставила Росія бізнесу?

Інформацію про такі угоди надало джерело, наближене до керівництва республіки. Водночас співрозмовник медіа стверджує, що аналогічний механізм діє й в інших регіонах Росії.

У документі містяться дані про кількість працівників на підприємствах, чисельність чоловіків віком від 20 до 60 років, а також визначена квота, скільки людей кожне підприємство має забезпечити для підписання контрактів і відправлення на війну проти України.

За словами джерела, республіканський штаб доводить необхідні показники до районної влади, після чого місцеві чиновники розподіляють ці квоти між підприємствами та організаціями.

Якщо компанія не хоче втрачати своїх працівників, їй пропонують альтернативу – укласти договір із посередницькою структурою, яка нібито займається пошуком кандидатів для служби. Спочатку така "послуга" коштувала близько 100 тисяч рублів, але вже у 2025 році її вартість, за словами співрозмовника, зросла до 450 тисяч рублів за кожного "заміненого" працівника.

Під дію цієї системи потрапляють не лише приватні компанії, а й державні установи. Наприклад, місцевій лікарні доручили знайти двох людей для контрактної служби, попри гострий дефіцит медичних кадрів у Бурятії.

Підприємець із Сибіру також підтвердив існування подібної практики. За його словами, ще у 2024 році роботодавців почали зобов'язувати забезпечувати людей для війська, а тим, хто відмовлявся, погрожували перевірками з боку контролюючих органів.

Зауважимо, що керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері 24 Каналу заявив, що навіть у разі оголошення нової хвилі мобілізації Росія зможе лише частково компенсувати свої втрати.

За його словами, головною проблемою Кремля залишається не нестача людей, а труднощі з їхньою підготовкою, забезпеченням і ефективним застосуванням на полі бою.