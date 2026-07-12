Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що мобілізація у Росії дозволить лише частково компенсувати втрати, однак не змінить ситуацію кардинально. Проблема окупантів полягає не лише у кількості людей, а й у можливості їх ефективно використати на полі бою.

Чи допоможе Росії нова мобілізація

Петро Андрющенко зазначив, що Росія, ймовірно, все ж запустить нову хвилю мобілізації, оскільки таким чином намагатиметься збільшити ресурс для продовження війни. Однак це створить для російської військової машини додаткові проблеми.

Для того, щоб вони намобілізували цих людей, то цей мільйон треба вдягнути, треба дати їм зброю та довести до лінії фронту. Це дестабілізація всіляких історій, яку військова машина не може просто проковтнути,

– пояснив Андрющенко.

Навіть у разі проведення мобілізації Росія зможе збільшити кількість нових військових лише до певного рівня. Максимум, на який може вийти Москва, – близько 55 тисяч людей щомісяця.

Керівник Центру вчення окупації про мобілізацію у Росії: відео

Керівник Центру вивчення окупації наголосив, що сама кількість мобілізованих не означає посилення російської армії. Якість нових бійців буде нижчою, ніж у тих військових, яких Росія залучала раніше.

Важливо! У Пензенській області Росії силовики проводили масові примусові облави на чоловіків, щоб відправляти їх на війну проти України. Це спричинило паніку та протести серед місцевих жінок. Російські спецслужби затримували цивільних просто на вулицях, у транспорті та будинках, змушуючи підписувати контракти. Це свідчить про дефіцит живої сили на фронті.

Крім того, у російській армії серйозна проблема самовільного залишення частин. Збільшення мобілізації може призвести й до зростання кількості військових, які намагатимуться уникнути участі у війні.

Вони нас мобілізацією душать і своїми пропагандистськими операціями, а про СЗЧ мовчать. Чому? Тому що їхній рівень СЗЧ був вищий за український у співвідношенню відсотків,

– зазначив Андрющенко.

За його словами, нова мобілізація може дозволити Росії активізувати наступальні дії на окремих напрямках. Проте це не означатиме зміни ходу війни на користь Кремля.

Все тому, що Україна продовжує розвивати власні технології, зокрема використання безпілотників, а також завдає ударів по російській логістиці та паливній інфраструктурі. Майбутня перевага залежатиме не лише від кількості військових, а від технологічних можливостей армії.