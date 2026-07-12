Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал "24 Каналу", что мобилизация в России позволит лишь частично компенсировать потери, однако не изменит ситуацию кардинально. Проблема оккупантов заключается не только в количестве людей, но и в возможности их эффективного использования на поле боя.

Поможет ли России новая мобилизация

Петр Андрющенко отметил, что Россия, вероятно, все же запустит новую волну мобилизации, поскольку таким образом будет пытаться увеличить ресурсы для продолжения войны. Однако это создаст для российской военной машины дополнительные проблемы.

Для того чтобы они смогли мобилизовать этих людей, этот миллион нужно одеть, нужно дать им оружие и доставить на линию фронта. Это дестабилизация всевозможных процессов, которую военная машина не может просто проглотить,

– пояснил Андрющенко.

Даже в случае проведения мобилизации Россия сможет увеличить количество новых военных лишь до определенного уровня. Максимум, на который может выйти Москва, – около 55 тысяч человек ежемесячно.

Руководитель Центра изучения оккупации о мобилизации в России: видео

Руководитель Центра изучения оккупации подчеркнул, что само по себе количество мобилизованных не означает усиления российской армии. Качество новых бойцов будет ниже, чем у тех военных, которых Россия привлекала ранее.

Важно! В Пензенской области России силовики проводили массовые принудительные облавы на мужчин, чтобы отправлять их на войну против Украины. Это вызвало панику и протесты среди местных женщин. Российские спецслужбы задерживали гражданских лиц прямо на улицах, в транспорте и домах, заставляя подписывать контракты. Это свидетельствует о дефиците живой силы на фронте.

Кроме того, в российской армии существует серьезная проблема самовольного оставления частей. Усиление мобилизации может привести и к росту числа военных, которые будут пытаться избежать участия в войне.

Они давят на нас мобилизацией и своими пропагандистскими операциями, а о СЗЧ молчат. Почему? Потому что их уровень СЗЧ был выше украинского в процентном соотношении,

– отметил Андрющенко.

По его словам, новая мобилизация может позволить России активизировать наступательные действия на отдельных направлениях. Однако это не будет означать изменения хода войны в пользу Кремля.

Все потому, что Украина продолжает развивать собственные технологии, в частности использование беспилотников, а также наносит удары по российской логистике и топливной инфраструктуре. Будущее преимущество будет зависеть не только от количества военных, но и от технологических возможностей армии.