Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о вербовке Россией африканцев?

Многих граждан Ботсваны обманом заставляют выехать за границу, а затем принуждают к участию в боевых действиях.

Число таких случаев "растет тревожными темпами", а министерство продолжает получать звонки от своих граждан, которые уже находятся на передовой и рассказывают об опасных условиях, с которыми они сталкиваются.

Людей, вербующих африканцев для войны против России, уже арестовали и предъявили обвинения в Кении и Южной Африке.

Например, Кения заявила, что Россия завербовала около 1 000 ее граждан. А южноафриканцы попали на фронт через игровое приложение. Мужчины подписали годичные военные контракты в России после встречи с человеком, представившимся разработчиком видеоигры.

По состоянию на начало 2026 года сообщалось, что по меньшей мере 316 африканцев погибли в боях против Украины, причем многие из них имели минимальную военную подготовку.

Напомним также, что в мае ГУР сообщало о ликвидации гражданина Нигерии. Айебусива Олабоде Виктор, 1992 года рождения, погиб в Харьковской области вблизи населенного пункта Графское. А в феврале разведка сообщала о двух других гражданах Нигерии – Хамзате Казине Калаволе и Мбахе Стивене Удоку, которые также погибли на фронте в Украине.

МИД Нигерии официально выразил серьезную обеспокоенность в связи со случаями незаконного вербовки своих граждан. Страна потребовала прекратить это, но Россия продолжила публично лгать и игнорировать требования.