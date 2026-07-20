Про це пише Bloomberg.

Що відомо про вербування Росією африканців?

Багатьох громадян Ботсвани обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до бойових дій.

Кількість таких випадків "зростає тривожними темпами", а міністерство продовжує отримувати дзвінки від своїх громадян, які вже перебувають на передовій та розповідають про небезпечні умови, з якими вони стикаються.

Людей, які вербують африканців для війни проти Росії, уже заарештували та висунули звинувачення у Кенії та Південній Африці.

До прикладу, Кенія заявила, що Росія завербувала близько 1 000 її громадян. А південноафриканці потрапили на фронт через ігровий додаток. Чоловіки підписали однорічні військові контракти в Росії після зустрічі з людиною, яка представилася на відеогру.

Станом на початок 2026 року повідомляли про щонайменше 316 африканців загинули в боях проти України, багато з яких мали мінімальну військову підготовку.

Нагадаємо також, що у травні ГУР писало про ліквідацію громадянина Нігерії. Айебусіва Олабоде Віктор 1992 року народження загинув на Харківщині поблизу населеного пункту Графське. А лютому розвідка повідомляла про двох інших нігерійських громадян – Хамзата Казіна Калаволе та Мбаху Стівена Удоку, які теж загинули на фронті в Україні.

МЗС Нігерії офіційно висловило серйозне занепокоєння щодо випадків незаконного вербування своїх громадян. Країна вимагала припинити це, але Росія продовжила публічно брехати та нехтувати вимогами.