Про це сказав Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 24 липня.

Що сказав Зеленський стосовно мобілізації в Росії?

Президент зазначив, що у цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. Водночас російський диктатор Володимир Путін ще збирається збільшувати атаки й розширювати війну.

Йому (Путіну – 24 Канал) потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії та, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир. Вічна пам'ять усім, кого вбила Росія,

– резюмував Зеленський.