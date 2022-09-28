Обратно в 90-е: почему мобилизация путина стала "ящиком Пандоры" для россиян

На фоне "частичной мобилизации", которую неделю назад объявил в россии владимир путин, по стране-агрессору прокатилась волна агрессии и насилия. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Страна тьмы

Имеено недальновидное решение главного автора российско-украинской войны стало тем самым спусковым крючком, который открыл шлюзы жестокости и раздора внутри российского общества.

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Например, 26 сентября полицейские изнасиловали гантелей задержанного активиста Артема Камардина. Поводом стало то, что мужчина, выступающий против войны в Украине, зачитал на камеру в центре российской столицы стих с упоминанием Киевской Руси и "новороссии".

Второй шокирующий случай произошел утром 26 сентября в ижевской школе №88, куда ворвался ее 34-летний неадекватный выпускник и расстрелял 17 человек, из которых 11 – дети. Впоследствии он совершил самоубийство. В тот же день еще один стрелок устроил охоту на военкома в городе усть-илимске прямо во время инструктажа новобранцев.

Тем временем в дагестане вспыхнули масштабные протесты против мобилизации на войну в Украине. Однако российские правоохранители традиционно пытаются их подавить, применяя насилие как к мужчинам, так и к женщинам, вышедшим на митинги.

"Отрицательное наступление" продолжается

Те же россияне, кому не хватило духу, чтобы протестовать, обратились в массовое бегство. Однако даже в очередях на границе не обходится без рукоприкладства – так уклонисты пытаются отвоевать себе право на первоочередный выезд.

Впрочем, власти рф делают все, чтобы не дать мужчинам уйти от мобилизации, и все же отправить их на убой. Так, на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии вскоре развернут мобильный пункт военкомата. Тем временем количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией в Северной Осетии выросло до 5,5 тысяч.

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Несмотря на весь хаос, в который продолжает скатываться путинская россия, ручные пропагандисты кремля продолжают это игнорировать и пытаются сместить акценты. Следовательно, вместо того, чтобы освещать кризис, связанный с мобилизацией и войной, рупоры режима пытаются отвлекать россиян упомянутым массовым убийством в ижевске.

В итоге мобилизация, которую объявил путин, оказалась "ящиком Пандоры" для российского общества. Протесты, убийства, насилие, криминал – все это нарастает снежным комом и возвращает страну в 90-е годы.

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