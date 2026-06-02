Все к этому идет: Андрющенко предположил, когда Путин может объявить мобилизацию, чем это обернется

Путин может решиться объявить осенью мобилизацию. Глава Кремля в условиях, которые сложились вокруг фронта, вынужден будет прибегнуть к определенным шагам, потому что российской армии не хватает личного состава. Потери России на поле боя сохраняются на высоком уровне.

На этом в интервью 24 Каналу отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что проанализировав ситуацию на фронте из сообщений Генштаба, можно разбить вывод, что до 30% действий составляют контратакующие мероприятия украинских подразделений.

Смотрите также Количеством не возьмут: в ISW раскрыли, почему мобилизация не поможет России на фронте

Идею переговоров Путин окончательно отверг

Учитывая это, как отметил Андрющенко, на текущем уровне если российские войска остановят свою активность и попытаются отсидеться в окопах, у них это не получится, потому что СОУ сегодня действуют довольно интенсивно. Враг вынужден будет контактировать с украинскими FPV-дронами.

"Это означает, что либо будет полноценная мобилизация, или придется садиться договариваться. Относительно второго варианта, в него не верю. Думаю, что Путин уже окончательно отказался от идеи, что будет с Украиной договариваться, в его воображаемом мире уже взят не то что Купянск, а он уже на подступах к Киеву, не говоря уже о Донецкой области", – озвучил Андрюшенко.

По мнению руководителя Центра изучения оккупации, маловероятным он считает и сценарий, который обсуждается среди экспертов и в СМИ, что главу Кремля кто-то из его окружения может устранить. Реальных сигналов, которые бы указывали это, на его взгляд, нет, а все те кремлевские войны имеют несколько иную суть.

Полное интервью с Андрющенко: смотрите видео

Что будет, если Путин не объявит мобилизацию?

Руководитель Центра изучения оккупации прогнозирует, что в осенний период в России начнется мобилизация. Однако, если этого не произойдет, по словам Андрющенко, российский фронт начнет сыпаться с большой скоростью. Сейчас, по его убеждению, критическая точка. Он считает, что если сравнивать войны, то нынешняя ситуация в рамках российско-украинской войны ближе к Первой мировой, когда стороны зашли в тупик, особенно немцы.

Ситуация очень похожа с точки зрения коллапса. Живая сила уже ничего не решает. Даже если сейчас россияне соберут полмиллиона бойцов, дадут им автоматы, то что? Это разве им раньше помогло? Тотально это не даст ничего (результатов на фронте – 24 Канал), а приведет к тому, что еще столько же семей останутся без своего кормильца,

– отметил Андрющенко.

По его словам, россияне не зря сейчас ноют о том, что надо выводить из строя Starlink. Он напомнил, что в 2022 году Россия испытывала космическое оружие, сбили спутник и вокруг этого был скандал. Андрющенко не исключает, что противник определенным образом может попытаться повлиять на работу Starlink, понимая, что они являются частью сети, которая обеспечивает эффективные удары со стороны Украины.

"Это будет уровень эскалации, который кардинально изменит ситуацию с точки зрения участия партнеров. Тогда будут действовать другие правила, будут вступать в войну другие стороны", – предположил Андрющенко.

Подытоживая, руководитель Центра изучения оккупации обратил внимание и на такой фактор, что внутри России растет уровень социальной дестабилизации. Кроме того, дает о себе знать ситуация вокруг сухопутного коридора в Крым. Силы обороны нарушают логистику врага, все чаще горят российские грузовики на ключевом для российской армии маршруте, а на оккупированном полуострове топливо продают с ограничениями из-за его дефицита.

По словам Андрющенко, сейчас впервые с 2022 года Украина приближается к ситуации, когда становится возможным окончание войны с деоккупацией территорий в рамках этого цикла боевых действий, не ожидая переговоров и дипломатических решений.

Путин будет готовить ресурс для летней кампании

Напомним, ранее полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сообщал, что если в России будет объявлена мобилизация, то удастся собрать до 400 тысяч бойцов. Он указал на то, что рекрутинг и немалые денежные "подъемные" уже не дают необходимых результатов, россияне не хотят ехать на войну даже несмотря на высокие выплаты.

Свитан высказал предположение, что мобилизационные процессы в России могут начаться не осенью после выборов в госдуму, а уже этим летом. Ведь российскому командованию нужен ресурс для ведения летней кампании, активная фаза которой может быть в августе. А вот ту живую силу, которую удастся собрать в осенний период, по его мнению, Путин уже будет готовить к следующей кампании 2027 года.