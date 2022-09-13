Коммунист зюганов говорит, что идет война и нужна мобилизация, песков – что вопрос "не ко времени"

У россии большие потери и проблемы на войне в Украине. Ведь обещанных "побед" нет, население разочаровано.

Таким образом в России все чаще раздаются заявления о том, что требуется всеобщая мобилизация. А диванные россияне из-за этого паникуют и боятся, сообщает 24 канал.

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Коммунисты хотят мобилизации

Российский коммунист геннадий зюганов на заседании в госдуме назвал "спецоперацию" в Украине войной и призвал к всеобщей мобилизации.

Мол, "специальная военная операция" отличается от войны, потому что ее можно прекратить в любой момент. Война оканчивается либо победой, либо поражением. Он, конечно, не сказал, что нашей победой. Но говорил бред о том, что проиграть ее россия якобы не имеет права. Этим и объяснил, что требуется полная мобилизация страны.

Накануне еще один коммунист михаил матвеев предложил губернаторам и депутатам записываться на фронт добровольцами.

путин не собирается внедрять мобилизацию

Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков говорил, что в кремле не обсуждается вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных.

Мол, пока об этом речь не идет.

В России продолжается скрытая мобилизация

Наши разведчики сообщали, что Россия проводит скрытую мобилизацию. По их данным, если раньше это происходило в отдаленных регионах страны, теперь уже дошло до московской и ленинградской областей.

Такая ситуация складывается на фоне истощения мобилизационного потенциала основных "доноров" войны против Украины – бурятии, тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов. Поэтому кремль вынужден активизироваться в центральных областях.

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