Об этом написал руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Что говорил Песков и почему произошла смена риторики?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию DIE WELTWOCHE заявил, что боевые действия против Украины уже якобы не являются "СВО", а – "настоящей войной".

В качестве аргумента этот путинский прихвостень привел тот факт, что "с одной стороны находится Россия", а с другой – "киевский режим, огромное количество европейских стран и Соединенные Штаты, которые поставляют Киеву миллионы тонн оружия".

Дмитрий Песков говорит, что в Украине уже "не ОВО, а война": смотрите видео

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отреагировал на смену риторики Пескова.

Песков постоянно стал говорить вместо "СВО" – полномасштабная война. И акцентирует внимание на том, что "все начиналось как СВО, а переросло в войну. Это не просто словесная конструкция. Это сознательная информационная подготовка населения России к проведению мобилизации, которую Москва планирует на осень,

– заявил Коваленко.

Он также предположил, что вместе с возможной мобилизацией Россия может ввести дополнительные ограничения, в частности запрет на выезд граждан из страны.

Коваленко призвал россиян покидать страну уже сейчас, утверждая, что на фронте потери среди российских военных остаются очень высокими.

Напомним, аналогичное заявление о "войне в Украине, а не ОСО" Песков также делал в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину. Кроме того, в Кремле обвиняли США в предательстве "духа Анкориджа", вероятно, имея в виду якобы договоренности Трампа и Путина на саммите на Аляске летом 2025 года о том, что Украина "должна была бы вывести свои войска из Донбасса".