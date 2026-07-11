Об этом написал руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
Что говорил Песков и почему произошла смена риторики?
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию DIE WELTWOCHE заявил, что боевые действия против Украины уже якобы не являются "СВО", а – "настоящей войной".
В качестве аргумента этот путинский прихвостень привел тот факт, что "с одной стороны находится Россия", а с другой – "киевский режим, огромное количество европейских стран и Соединенные Штаты, которые поставляют Киеву миллионы тонн оружия".
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Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отреагировал на смену риторики Пескова.
Песков постоянно стал говорить вместо "СВО" – полномасштабная война. И акцентирует внимание на том, что "все начиналось как СВО, а переросло в войну. Это не просто словесная конструкция. Это сознательная информационная подготовка населения России к проведению мобилизации, которую Москва планирует на осень,
– заявил Коваленко.
Он также предположил, что вместе с возможной мобилизацией Россия может ввести дополнительные ограничения, в частности запрет на выезд граждан из страны.
Коваленко призвал россиян покидать страну уже сейчас, утверждая, что на фронте потери среди российских военных остаются очень высокими.
Напомним, аналогичное заявление о "войне в Украине, а не ОСО" Песков также делал в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину. Кроме того, в Кремле обвиняли США в предательстве "духа Анкориджа", вероятно, имея в виду якобы договоренности Трампа и Путина на саммите на Аляске летом 2025 года о том, что Украина "должна была бы вывести свои войска из Донбасса".