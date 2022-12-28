Россия хочет завалить ВСУ "живым мясом": почему это не сработает

В России частичная мобилизация имеет начало, в России частичной мобилизации не будет конца. По крайней мере, к победе Украины.

"Мясо" не поможет

Итак, в России на базе 16 вузов откроют дополнительные военно-учебные центры.

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По сути это один из элементов расширения и продления мобилизации. Вот только эти потуги не решают проблемы для российских оккупационных войск в зоне боевых действий.

"Чмобилизация" уже показала, что непрофессиональный, пускай и многочисленный ресурс, ничего не решает. Он лишь устанавливает рекорды по самоликвидации и прочим позорных моментов.

Даже для банального заваливания фронта живым мясом нужен технический ресурс, техника, артиллерия, боеприпасы. Когда этого ресурса нет, то сколько бы ты "мяса" ни отправил на фронт, оно тебе ничем не поможет. Но осознания этого в России так и не наступило. Видимо и не наступит.

Мобилизация в России: последние новости