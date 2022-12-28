Россия хочет завалить ВСУ "живым мясом": почему это не сработает
Источник:Александр Коваленко
В России частичная мобилизация имеет начало, в России частичной мобилизации не будет конца. По крайней мере, к победе Украины.
"Мясо" не поможет
Итак, в России на базе 16 вузов откроют дополнительные военно-учебные центры.
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По сути это один из элементов расширения и продления мобилизации. Вот только эти потуги не решают проблемы для российских оккупационных войск в зоне боевых действий.
"Чмобилизация" уже показала, что непрофессиональный, пускай и многочисленный ресурс, ничего не решает. Он лишь устанавливает рекорды по самоликвидации и прочим позорных моментов.
Даже для банального заваливания фронта живым мясом нужен технический ресурс, техника, артиллерия, боеприпасы. Когда этого ресурса нет, то сколько бы ты "мяса" ни отправил на фронт, оно тебе ничем не поможет. Но осознания этого в России так и не наступило. Видимо и не наступит.
Мобилизация в России: последние новости
- Россия хочет увеличить свое войско до 1,5 миллиона человек, однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что по меньшей мере 50% боеспособности войск страна-агрессор уже потеряла.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Кремль может набрать столько военных, но обеспечить их всем необходимым – нет. Кроме того, 1,5 миллиона бойцов – это сигнал от России для НАТО, что она не хочет завершать войну.
- Пропагандистам уже запретили говорить о мобилизации на телевидении, ведь российское общество не очень любит эту тему.