Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что опровержения российских чиновников относительно возможной мобилизации свидетельствуют об обратном. По его мнению, у Москвы просто нет другого выхода, кроме как искать новое пополнение живой силы для продолжения боевых действий.

Почему Кремль оказался в тупике из-за потерь?

По словам эксперта, тема мобилизации является для путинского режима таким же тупиком, как и попытки эскалации. Российские генералы всегда воевали количеством, а не качеством, поэтому для попыток прорвать украинскую оборону им нужны новые десятки тысяч солдат. Даже договоренности с Северной Кореей о привлечении 50 тысяч военных не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

Учитывая уровень потерь россиян, достигающий более 1300–1400 человек в месяц, эти силы вскоре растают. Чтобы выходить хотя бы в ноль, им нужно терять не более тысячи в месяц, но при этом их фронт фактически стоит на месте,

– подчеркнул Жовтенко.

В то же время Кремль боится реакции населения, которое уже измотано войной, экономическими трудностями и топливными кризисами. Признаком нервозности властей стало даже снятие с так называемых выборов партии "Яблоко", которая внезапно начала набирать более 5% голосов.

Эксперт рассказал, как Россия будет пытаться пополнять свои вооруженные силы: смотрите видео

Эту партию, по его словам, включили в списки для того, чтобы мобилизовать избирателей – чтобы они пришли в достаточном количестве, и дальше уже можно было на основе этой цифры явки нарисовать некую "победную цифру" для "Единой России".

Однако этот трюк с партией "Яблоко" внезапно вышел из-под контроля, и Кремлю пришлось задним числом снимать ее с выборов. Это был один из индикаторов того, что дела у путинского режима идут слишком плохо. Кремль терял контроль над ситуацией внутри страны. И с этим же связано то, что российские власти начали замалчивать тему мобилизации,

– пояснил он.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев лично публично начали заявлять, что мобилизации не будет, это означает только одно – ситуация действительно серьезная.

"В Кремле понимают опасность, но отказаться от привлечения людей не могут",

– отмечает эксперт.

Россия ищет пути для скрытой мобилизации

Вместо официального объявления всеобщего призыва российские власти, по его словам, ищут альтернативные пути. Среди них – привлечение северокорейцев, увеличение штатной численности армии и перевод призыва на круглогодичный режим для оказания давления на срочников с целью подписания контрактов.

Кроме того, в отдельных отдаленных регионах России уже испытывают точечную мобилизацию. Военкоматы проводят рейды в торговых центрах и местах скопления людей, действуя выборочно, чтобы не провоцировать панику в больших городах,

– подчеркнул Тарас Жовтенко.

Он добавил, что таким образом Кремль играет на психологии российского населения, мол, все будут на это смотреть и говорить: "Ну, слава Богу, что это не у нас". Такими шагами российские власти сейчас пытаются заменить официальную мобилизацию.

Стоит напомнить, что, по данным разведки и Минобороны, Россия рассматривала планы по дополнительной волне мобилизации около 600 тысяч человек. Ежемесячные потери оккупационных войск превышают показатели набора новых контрактников, что истощает резервы агрессора.