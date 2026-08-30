Об этом министр обороны рассказал во время беседы с журналистами.

Что известно о планах Кремля по мобилизации россиян на войну?

Россия рассматривает возможность проведения дополнительной волны мобилизации и привлечения около 300 тысяч человек уже в этом году и еще столько же в следующем. По словам Хмары, такие планы России являются реакцией на проблемы, с которыми она сталкивается в войне против Украины, в частности на постоянный рост потерь на фронте.

Он подчеркнул, что остановить российского президента Владимира Путина может только осознание того, что он начинает проигрывать войну. По словам главы Минобороны, достичь этого можно только силой и эффективным усилением возможностей Украины на поле боя.

Путина может остановить только ощущение, что он начинает проигрывать эту войну. Это можно сделать только силой – и только эффективно,

– подчеркнул Хмара.

Напомним, издание The Guardian пишет, что, по данным западных чиновников, Россия все острее ощущает нехватку личного состава. Ежемесячно ее потери на фронте примерно на 6 тысяч человек превышают количество новых рекрутов. Сейчас Москва привлекает около 30 тысяч человек в месяц, тогда как потери составляют не менее 36 тысяч.

Кремль планирует провести мобилизацию, но Владимир Путин опасается политических и экономических последствий принудительного призыва, который может усугубить дефицит рабочей силы и социальную напряженность в России.

Из-за нехватки пехоты российские войска вынуждены менять тактику, в частности делать большую ставку на массированные воздушные удары. В то же время в Офисе президента Украины отмечают, что без масштабной мобилизации России будет сложно компенсировать потери и продолжать наступательные операции.