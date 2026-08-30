Про це міністр оборони розповів під час спілкування із журналістами.

Що відомо про плани Кремля мобілізувати росіян на війну?

Росія розглядає можливість проведення додаткової хвилі мобілізації та залучення близько 300 тисяч людей уже цього року і ще стільки ж наступного. За словами Хмари, такі плани Росії є реакцією на проблеми, з якими вона стикається у війні проти України, зокрема на постійне зростання втрат на фронті.

Він наголосив, що зупинити російського президента Володимира Путіна може лише усвідомлення того, що він починає програвати війну. За словами очільника Міноборони, досягти цього можна лише силою та ефективним посиленням можливостей України на полі бою.

Путіна може зупинити тільки відчуття, що він починає програвати цю війну. Це можна зробити лише силою – і лише ефективно,

– наголосив Хмара.

Нагадаємо, видання The Guardian пише, що за даними західних посадовців, Росія дедалі гостріше відчуває нестачу особового складу. Щомісяця її втрати на фронті приблизно на 6 тисяч осіб перевищують кількість нових рекрутів. Нині Москва залучає близько 30 тисяч людей на місяць, тоді як втрати становлять щонайменше 36 тисяч.

Кремль планує провести мобілізацію, але Володимир Путін побоюється політичних і економічних наслідків примусового призову, який може посилити дефіцит робочої сили та соціальне напруження в Росії.

Через нестачу піхоти російські війська змушені змінювати тактику, зокрема робити більшу ставку на масовані повітряні удари. Водночас в Офісі президента України зазначають, що без масштабної мобілізації Росії буде складно компенсувати втрати та продовжувати наступальні операції.