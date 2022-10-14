В Крым прибыли не менее 400 боевиков-иностранцев: их планируют использовать в войне

В России продолжают мобилизовать мужчин и отправлять их на войну в Украину. Так, в оккупированный Крым привезли боевиков-иностранцев.

Теперь этих боевиков хотят отправить на войну. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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В Крым прибыли боевики-иностранцы

Так, для пополнения утрат в живой силе российское военное управление не прекращает практику вербовки наемников. В частности, и граждан других стран.

Как стало известно, 9 октября на временно оккупированную территорию Крыма прибыли около 400 боевиков-иностранцев.

В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины,

– отметили в ведомстве.

Впрочем, эти боевики не помогут России на войне, потому что обязательно станут либо 200-ми, либо пленными.

Как проходит мобилизация в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал 24 каналу, что жители Крыма сейчас шокированы и отходят от первой волны принудительной мобилизации.

Так, сейчас тысячи жителей Крыма, чтобы избежать мобилизации, направляются через территорию третьих стран в материковую часть Украины.

Кстати, ранее было принято решение отправить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы. Это связано с целью доукомплектования воинских частей России, дислоцированных во временно оккупированном Крыму и усиления обороны Крымского полуострова. Этот приказ предоставил командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

Эти военнослужащие будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук "партизан" за зарплату срочника – около 82 доллара.

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