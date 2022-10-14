Тепер цих бойовиків хочуть відправити на війну. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зверніть увагу Окупанти планують укріпити оборону Криму "москвичами", "пітерцями" і строковиками, – розвідка

До Криму прибули бойовики-іноземці

Так, для поповнення втрат у живій силі російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців. Зокрема, і громадян інших країн.

Як стало відомо, 9 жовтня на тимчасово окуповану територію Криму прибули близько 400 бойовиків-іноземців.

У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України,

– зазначили у відомстві.

Втім, ці бойовики не допоможуть Росії на війні, бо обов’язково стануть або 200-ми, або ж полоненими.

Як проходить мобілізація в Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів 24 каналу, що мешканці Криму зараз шоковані та відходять від першої хвилі примусової мобілізації.

Так, зараз тисячі мешканців Криму, аби уникнути мобілізації, прямують через територію третіх країн до материкової частини України.

До речі, раніше було прийнято рішення відправити в Крим 1 200 військовослужбовців строкової служби. Це пов'язано з метою доукомплектування військових частин Росії дислокованих у тимчасово окупованому Криму та посилення оборони Кримського півострову. Цей наказ надав командувач Південного військового округу генерал армії Олександр Дворніков.

Ці військовослужбовці служитимуть та помиратимуть під ударами українських військ та від рук "партизанів" за зарплату строковика – близько 82 долари.

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