Медик из Москвы пошел лечить жителей Воронежа, а оказался на войне в Украине

Московский врач заключил контракт на лечение раненых в Воронеже, а попал в танковые войска в Украине. Его жена пытается добиться возвращения мужчины, но безуспешно.

Сачков Алексей Андреевич окончил медицинский колледж с красным дипломом. Но когда захотел устроиться на работу, его принудительно мобилизовали. Об этом рассказала его супруга, пишет 24 канал.

На тему Путин озвучил количество мобилизованных россиян и оправдывался, для чего ему это

Что случилось

При приеме на работу в госпиталь Алексея отправили в военкомат на Варшавском шоссе. По словам женщины, россиянину предложили подписать добровольный контракт 6 месяцев и работать медработником в военном госпитале Воронежской области или Краснодарского края. Посоветовавшись дома, семья решила, что мужчина будет работать в Воронежской области.

Увезли в Воронеж, оказался в танке

Женщина Алексея рассказала, что ее муж 8 сентября прибыл на собрание для переправки в Воронежскую область. 24 сентября он позвонил по телефону и сказал, что сейчас их посадили в поезд. Мол, они едут в Ростовскую область забирать раненых и вернутся в Воронежскую область для дальнейшего прохождения службы.

С тех пор мужчина на связь не выходил. Поэтому в первых числах октября женщина начала его искать и позвонила по телефону на горячую линию Министерства обороны. Там сказали, что он на территории Украины и распределен в танковые войска. Связи с частью нет.

Женщина уверяет, что у нее с мужем доверительные отношения и таких планов у него точно не было. Они живут вместе 15 лет и у них 5 детей: 10 лет, 8 лет, 7 лет, 6 лет и 10 месяцев.

Моему мужчине 45 лет. Он был готов работать только медработником и оказывать медицинскую помощь в госпитале. У него очень много хронических болезней, которые я могу подтвердить документально. Как он мог оказаться на территории Украины, на передовой, в танковых войсках? Я не могу вообразить,

– заявила она.

Женщина уже обращалась в Минобороны, военную прокуратуру, но нигде ее не хотят слушать. На горячей линии Минобороны сказали, что ничем не могут помочь.

Я даже не могу представить полный абсурд сложившейся ситуации,

– добавила жена мобилизированного.

К теме – в Санкт-Петербурге началось массовое вручение повесток: смотрите видео