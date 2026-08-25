"Отправят в один конец": Мельник обратился к россиянам в связи с возможной мобилизацией

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия может готовить новую волну массовой мобилизации после выборов в Госдуму. По его словам, Кремль может начать принудительный призыв после 20 сентября.

Об этом Мельник заявил в ходе заседания Рады Безопасности ООН, посвященного Дню независимости Украины.

Какое заявление сделал Мельник?

Украинский дипломат обратился к россиянам на русском языке и заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, готовит новую волну мобилизации.

Путин не просто развязал войну против Украины. Он выпустил четырех всадников Апокалипсиса, как в Книге Откровения: Завоевание, Войну, Голод и Смерть. Они поглотят не только того, кто их выпустил, но и саму систему, которую он построил… Они могут поставить последнюю печать на судьбе самой России,

– заявил он.

Российские власти могут отправить на войну против Украины до 500 тысяч человек. Дипломат назвал такой путь "дорогой в один конец" и призвал россиян не соглашаться на участие в войне.

По его словам, тем, кто не хочет воевать, стоит как можно скорее покинуть Россию. Мельник также иронично заметил, что с топливом для выезда могут возникнуть проблемы, намекнув на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Напомним, Мельник также заявил, что Россия уже проигрывает войну против Украины и в конечном итоге потерпит поражение. По его словам, российская армия ежемесячно теряет не менее 30–35 тысяч военных, а темпы потерь превышают возможности Кремля по привлечению новых контрактников.

Из-за этого российские регионы вынуждены увеличивать выплаты тем, кто желает поступить на военную службу. В то же время Москва привлекает в армию заключенных, мигрантов, недавно натурализованных граждан и наемников.

Россия тратит все больше ресурсов на войну, одновременно неся значительные потери, что свидетельствует о ее постепенном истощении. Поэтому Кремль уже проигрывает развязанную им войну и в конечном итоге потерпит поражение.