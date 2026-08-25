Про це Мельник заявив під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого Дню Незалежності України.

Яку заяву зробив Мельник?

Український дипломат звернувся до росіян російською мовою та заявив, що російський диктатор Володимир Путін, імовірно, готує нову хвилю мобілізації.

Путін не просто розв’язав війну проти України. Він випустив чотирьох вершників Апокаліпсису, як у Книзі Одкровення: Завоювання, Війну, Голод і Смерть. Вони поглинуть не лише того, хто їх випустив, а й саму систему, яку він побудував… Вони можуть поставити останню печатку на долі самої Росії,

– заявив він.

Російська влада може відправити на війну проти України до 500 тисяч людей. Дипломат назвав такий шлях "дорогою в один кінець" та закликав росіян не погоджуватися на участь у війні.

За його словами, тим, хто не хоче воювати, варто якнайшвидше залишити Росію. Мельник також іронічно зауважив, що з пальним для виїзду можуть виникнути проблеми, натякнувши на українські удари по російських нафтопереробних підприємствах.

Нагадаємо, Мельник також заявив, що Росія вже програє війну проти України та зрештою зазнає поразки. За його словами, російська армія щомісяця втрачає щонайменше 30 – 35 тисяч військових, а темпи втрат перевищують можливості Кремля із залучення нових контрактників.

Через це російські регіони змушені збільшувати виплати для охочих вступити до війська. Водночас Москва залучає до армії ув’язнених, мігрантів, нещодавно натуралізованих громадян та найманців.

Росія витрачає дедалі більше ресурсів на війну, одночасно зазнаючи значних втрат, що свідчить про її поступове виснаження. Тому Кремль вже програє розв’язану ним війну та врешті зазнає поразки.