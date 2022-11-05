"Сними погоны, пид***с": в Казани сотни "мобиков" устроили бунт против командира

Наконец-то мобилизованные в России начинают понимать, за кого их имеют. Так что массовые бунты – только вопрос времени. Яркий пример тому – ситуация, произошедшая накануне в Казани.

Там поздним вечером "мобики" решили устроить коридор позора своему командиру, рассказывает 24 канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы. А это демонстрация того, что хотя частичная мобилизация и позволила набрать в армию несколько сотен тысяч бойцов, воевать хотят не все.

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Посылали и унижали командира

На видео, появившемся в сети, можно увидеть, как "мобики" обступили со всех сторон своего командира. Ему в спину выкрикивали множество нецензурных слов, ругали и унижали. Из вырванных фраз можно понять, что таким образом они решили поквитаться с алкоголиком, который еще утром оскорблял их самих.

Ему устроили коридор позора, во время которого выкрикивали: "сними, погоны пид***с". Также они спрашивали у командира, где исчезла его храбрость, которая была при нем еще утром? Провожали его возгласами "П****ас! Пошел на**! С**а!".

"Мобики" устроили командиру коридор позора: смотрите видео 18+

Палачу по заслугам, так сказать. Если же серьезно, то все больше мобилизованных отдают себе отчет, что их не просто отправляют на фронт. Их еще и практически ничем не обеспечивают, что почти на 100% гарантирует верную смерть.

"Мобики" возмущены и в Крыму

Один из мобилизованных снял в сеть видео и выложил его. В нем он рассказал, что 3 ноября бойцы прибыли в село Перевальное, что в Симферопольском районе. Речь идет о 126-й бригаде береговой охраны.

В Симферополе "мобикам" предложили спать на улице: смотрите видео

Военнослужащий жалуется, что им пообещали на 70% готовые палатки. На самом же деле ничего такого не было. Бойцов после приезда никто не принял и не покормил. А спать им предложили прямо на улице. По его словам, 500 - 700 "мобиков" вынуждены были ночевать под открытым небом.

Собрали какие-то поддоны, чтобы хоть на них спать, а не на голой земле. Командиров нет, все уехали и всем безразлично на нас,

– добавил он.

Ситуация с "мобиками" катастрофическая

Так, один из командиров жаловался на алкоголизм среди тех, кого собрали в армию. Мол, на фронт отправляют одних только алкоголиков.

Между тем, мобилизованные из Томской области решили не погибать в войне против Украины. Они на протяжении нескольких недель скрываются в лесу под Луганском.

Другие же "мобики" жалуются на чиновников, выдавших им пластмассовые каски, которые могут защитить разве что от ветра. Мол, пусть их военное руководство как раз идет в бой с такой защитой.

К слову, во Владивостоке население против мобилизации. Поэтому местные власти уже готовятся к массовым протестам.

Заметим, что все это происходит сейчас, когда частичная мобилизация вроде бы объявлена завершенной. Путин продолжает цинично врать своему народу.

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